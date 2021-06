Paul Bettany de WandaVision révèle ce qui le “préoccupait” de jouer à nouveau à Vision dans le spectacle Disney +

in

Paul Bettany fait partie intégrante de l’univers cinématographique Marvel depuis un certain temps déjà. L’acteur a commencé à l’origine en tant que fidèle IA de Tony Stark, JARVIS, avant de devenir l’un des membres les plus puissants des Avengers, Vision. L’acteur s’est avéré avoir une grande affection pour son adorable androïde, il a donc été surpris et ravi lorsqu’on lui a demandé de reprendre le rôle de WandaVision de Disney +. Cependant, revenir dans le rôle préféré des fans n’a pas été totalement facile pour Bettany. Il a récemment révélé qu’il était en fait un peu inquiet de jouer à nouveau le rôle dans l’émission télévisée.