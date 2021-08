Paul contre Fauci 10z viral

YouTube vient de geler la chaîne YouTube du sénateur Rand Paul.

C’est juste faux. Petit d’esprit. Contreproductif.

YouTube dit que Paul a violé sa politique de désinformation sur le COVID-19 lorsqu’il a dit à un intervieweur : « La plupart des masques que vous obtenez en vente libre ne fonctionnent pas… les particules virales sont trop petites et passent à travers.

Paul n’a pas inventé ça.

Les masques N95 correctement portés sont efficaces, mais deux études évaluées par des pairs suggèrent que les masques simples pourraient ne pas fonctionner du tout.

Mais les études ne sont pas parfaites, donc Paul ne devrait pas utiliser d’expressions comme « aucune valeur ». Mais donnez-lui une pause; c’est comme ça que les gens parlent ! C’est bien s’il dit aux gens de ne pas faire confiance aux masques en tissu.

Malheureusement, YouTube interdit toute vidéo qui contredit les déclarations de l’Organisation mondiale de la santé. La règle rend impossible la critique de la politique de l’OMS, même si une vidéo de l’OMS dit “portez un masque quelle que soit la distance des autres”.

Les bureaucrates de l’OMS ne sont pas parfaits. Ils ont fait de nombreuses erreurs pendant COVID-19. D’autres « experts » de la santé ont un jour rejeté la théorie des germes et ont dit aux personnes souffrant d’ulcères de boire du lait.

De telles erreurs ont été corrigées par la critique et le débat. Mais YouTube l’interdit désormais !

Le mois dernier, Paul s’est engagé dans un débat houleux avec le Dr Anthony Fauci au sujet de l’argent que les National Institutes of Health ont donné aux scientifiques chinois. Paul a demandé s’il était utilisé pour faire de la recherche sur le « gain de fonction » (la science qui rend les maladies plus mortelles – pour en savoir plus à leur sujet).

Paul n’a pas suggéré que l’expérience financée par le gouvernement américain a créé COVID-19. Ce n’est pas le cas. Nous le savons grâce à la structure moléculaire du COVID-19.

Mais le gain de fonction reste une science risquée qui mérite un débat public. Le NIH a financé des expériences pré-pandémiques à Wuhan qui combinaient des coronavirus pour voir s’ils pouvaient infecter les humains.

« Fauci nous répond-il et nous explique-t-il de manière raisonnable, pourquoi il pense que ce n’est pas un gain de fonction ? Non! Il me traite de menteur », dit Paul dans ma nouvelle vidéo.

Fauci a écrit une fois que même si une pandémie se produisait à partir de telles recherches, “les avantages … l’emportent sur les risques”.

« Cela ressemble à un jugement incroyablement mauvais », dit Paul.

Pourtant, les médias ont plutôt attaqué le jugement de Paul, souriant narquoisement de ce qu’ils ont appelé ses «théories du complot». Les sociétés de médias sociaux ont même été interdites, suggérant que COVID-19 était d’origine humaine !

“Jamais auparavant quelques entreprises n’avaient pu simplement couper la conversation”, dis-je à Paul.

« C’est un réel danger pour l’enquête scientifique et journalistique », répond-il. « L’avancement des connaissances requiert du scepticisme… un débat de part et d’autre. (Mais) ces sociétés de médias sociaux monolithiques déterminent quelle est la vérité. »

Eh bien, ce qu’ils disent, c’est la vérité.

Peut-être qu’ils ont interdit l’idée de fuite de laboratoire chinois parce que l’ancien président Donald Trump l’a exprimé. Mais Trump ment beaucoup ne rend pas tout ce qu’il dit faux.

Il y avait des preuves réelles d’une fuite de laboratoire. Des diplomates américains ont mis en garde contre des expériences risquées au laboratoire de Wuhan avant la pandémie. Trois travailleurs là-bas ont présenté des symptômes de COVID-19 avant que la maladie n’apparaisse ailleurs.

Ce n’est que lorsque cela est devenu public que Fauci a déclaré: “Cela aurait pu être une fuite de laboratoire.” Ensuite, le président Joe Biden a ordonné une enquête.

Soudain, Facebook a débloqué la théorie. Sa censure précédente reposait sur son groupe de « vérification des faits » bâclé et biaisé, « Retour sur la science », qui m’a sali à deux reprises dans le passé.

Quelles autres vérités importantes la censure cache-t-elle ? Nous ne saurons jamais quand Facebook/Twitter/YouTube ne nous permettra d’entendre qu’un côté.

Paul dit qu’il est impatient de “dire à tout le monde à quel point ils sont nuls”.

Contrairement à certains au Congrès, il ne veut pas réglementer les médias sociaux. Il veut de la concurrence.

Ils « finiront par détruire leur plate-forme », dit Paul. « Quelqu’un… va gagner un milliard de dollars en développant le nouveau Facebook. »

Paul a aidé à créer un site appelé Liberty Tree, où des politiciens de tendance libertaire partagent leurs idées. Lui et moi sommes tous les deux sur le concurrent YouTube Rumble.

Ces sites sont bons. Le problème avec eux est que la plupart des participants connaissent déjà la liberté.

“Nous perdons quelque chose en ne parlant pas à l’autre côté”, lui dis-je.

Paul dit qu’il s’inquiète moins à ce sujet parce que son fil Twitter est plein d'”idiots (et) d’imbéciles”.

Mes fils d’actualité ne sont pas aussi fous. Sur YouTube, Twitter et Facebook, j’apprends souvent des choses. Il y a une discussion réfléchie.

Je resterai sur YouTube, Facebook, etc.

Je déteste les préjugés et la censure.

Mais plus de débat – est la seule façon d’apprendre.

John Stossel est l’auteur de “Give Me a Break: How I Exposed Hucksters, Cheats, and Scam Artists and Became the Scourge of the Liberal Media”.