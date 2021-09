Paul contre Woodley a réalisé près de 500 000 ventes de PPV

in

Avec l’aimable autorisation d’Amanda Westcott / Showtime Boxe

Un nombre décent de ventes de à la carte, mais sans le succès de Floyd Mayweather contre Logan Paul, obtenu le match de Jake Paul et Tyron Woodley.

Au début du mois, Tyron Woodley parlé des ventes de à la carte après son match de boxe avant Jacques Paul. Sans bien il n’a pas donné de chiffres précis et rapides, à sa façon de parler, il semblait qu’il s’attendait à ce qu’il soit proche du combat de Logan Paul avec le roi de à la carte, Floyd Mayweather.

Avis

“Ils continuent de compter, cette merde continue d’augmenter”, expliqué Woodley, quand on parle des ventes du à la carte avec Bord de lutte.

«Nous sommes en ce moment, nous sommes juste derrière Floyd Mayweather et Logan Paul sur le pay-per-view, et nous comptons toujours. Si nous réussissons, ce sera le cinquième pay-per-view le plus élevé de l’histoire du pay-per-view. »

Cependant, l’ancien champion poids welter de UFC avaient des attentes élevées, mais les rapports suggèrent qu’ils étaient en fait 500 000. Dave fondeur du Observateur de lutte Il a rapporté que Woodley et Paul serait proche de ce nombre, plutôt que le 1 000 000 des ventes qui ont été déclarées pour le match d’exhibition entre Logan Paul et Floyd Mayweather.

“Les promoteurs disent souvent des bêtises aux combattants après le combat”, a déclaré Meltzer en expliquant les remarques de Woodley. «Nos meilleures sources sur PPV l’évaluent à environ 480 000 à 500 000 achats et certains pensent que c’était un peu plus bas que cela. Toujours bon pour un combat de monstres, mais rien à voir avec les chiffres qui existent. Showtime en tant qu’entreprise publique, si vous donnez un chiffre, il doit être presque réel. Le fait qu’ils ne l’aient pas encore fait suggère qu’il doit être inférieur à 900 000 ».

L’affichage de Mike Tyson avec Roy jones jr. en novembre de l’année dernière, avec Paul contre Robinson de co-stellaire vendu 1,5 million de PPV. Cependant, à moins Afficher l’heure décide de s’exprimer et de publier les chiffres, il est peu probable que nous sachions un jour à quel point les débuts de Tyron Woodley en boxe.

