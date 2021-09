Paul contre Woodley : Jake Paul fait allusion à la retraite : « Je fais ça depuis 18 mois, je dois prendre le temps »

Jake Paul dit qu’il doit prendre du temps après son combat contre Tyron Woodley.

Jacques Paul est resté invaincu en battant Tyron Woodley par décision partagée. un combat que le YouTuber avait qualifié de plus difficile de sa carrière, mais contrairement à ce que ses fans attendaient, il a fait allusion à sa retraite.

Dans l’interview après leur combat, The Problem Child a accepté qu’il était difficile de battre Woodley, car il ne se sentait pas physiquement à son meilleur.

“Je ne sais pas quoi dire, c’était un adversaire coriace et je fais ça depuis 18 mois, Je suis venu dans ma ville, mes jambes étaient étranges, Je ne sais pas ce qui n’allait pas avec moi Je suis fatigué. C’est un Temple de la renommée de l’UFC, il s’est très bien battu. »

Jake a été interrogé à propos de son prochain rival et surpris de dire qu’il a besoin d’une pause et se concentrer sur sa vie personnelle et soutenir son frère Logan.

“Franchement, on ne verra pas, je fais ça depuis 18 mois je ne me suis pas reposé, J’ai besoin de prendre le temps, j’ai eu des hauts et des bas, je veux aller bien, peut-être se reposer et passer du temps avec mon frère et maintenant le soutenir comme je l’ai fait quand j’ai affronté Floyd Mayweather. Je n’ai pas fait mon meilleur combat ce soir, mais mes jambes tremblaient un peu, je ne me sentais plus comme ça depuis mon premier combat.”