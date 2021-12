Paul Cook limogé par Ipswich Town après le tirage au sort de la FA Cup

Ipswich Town a confirmé avoir limogé Paul Cook en tant que manager après un match nul 0-0 avec League Two Barrow.

Les Tractor Boys avaient eu du mal lors de leurs récentes performances, et une défaite contre Arsenal U21 s’est avérée être la goutte d’eau pour l’ancien manager de Portsmouth.

Paul Cook limogé en tant que manager d’Ipswich

« Un changement est nécessaire »

Après le match nul 0-0 contre Barrow, le directeur général Mark Ashton a déclaré qu’un « changement était nécessaire » pour que le club puisse servir ses intérêts à long terme.

Après une fenêtre chargée au cours de laquelle ils ont signé 19 joueurs, il y avait de grands espoirs pour l’équipe d’Ipswich. Cependant, ils ont pris un départ lent lors de la première saison complète de Cook et n’ont pas réussi à établir une forme cohérente jusqu’à son limogeage.

Ces dernières semaines, l’équipe de Cook a eu du mal devant le but. Avec Macauley Bonne endurant un sort stérile devant le but, le reste de l’équipe a emboîté le pas. Ils n’ont pas réussi à prendre leurs changements et le manager en a finalement payé le prix.

Une déclaration de Mark Ashton a déclaré: «Tout d’abord, nous tenons à remercier Paul et son équipe pour leurs efforts dans ce qui a été une période de transition difficile pour tout le monde.

«Je sais à quel point Paul voulait réussir dans ce club. Cependant, à la suite de discussions avec le conseil d’administration, nous avons décidé qu’un changement était nécessaire pour nos intérêts à long terme.

« En ce moment, il n’y a personne pour remplacer Paul. Il y aura une recherche approfondie pour trouver le meilleur remplaçant pour le Club.

« Je communiquerai davantage avec les médias et nos supporters lundi. »

Un défi nous attend

Aucun remplaçant immédiat n’étant prévu, un défi attend à la fois le conseil d’administration d’Ipswich Town et le remplaçant de Cook.

Les Tractor Boys sont un club qui ne devrait pas être en League One. Le défi pour le nouveau manager sera d’obtenir une promotion de la division cette saison. Mais avec une nouvelle équipe encore en formation depuis l’été, le titulaire aura également besoin de temps.

