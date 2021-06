Paul Craig était un entraîneur de football qui ne savait pas ce qu’était l’UFC, maintenant il est sur une carte avec Nate Diaz alors que l’Écosse se prépare à se battre en Euros

in

Paul Craig est de retour en action ce samedi à l’UFC 263 lorsqu’il combat Jamahal Hill sur l’undercard de Leon Edwards contre Nate Diaz.

Le combat devait initialement se dérouler en mars, mais Hill a été frappé par COVID. Hill représente un test similaire à Craig que Tyson Pedro a fait lorsqu’il est entré dans l’UFC en tant que combattant invaincu et c’est le combat que l’entreprise voulait.

Paul Craig est sur la meilleure course de sa carrière à l’UFC en ce moment

Craig, 14-4 ans, spécule que l’UFC veut voir Hill testé avec son ju-jitsu et c’est pourquoi l’Écossais a reçu l’appel – et cela a du sens. Les cinq victoires par soumission de Craig à 205 livres sont les plus communes de tous les temps.

S’adressant à talkSPORT, Craig a expliqué pourquoi à 14 ans dans le monde, il ne devrait pas être pris à la légère.

“Jamahal a une fiche de 9-0, n’a jamais vraiment affronté l’adversité et maintenant dans ce combat, il devrait être inquiet s’il ne l’est pas”, a commencé Craig.

« S’il pense ‘Je vais l’assommer’, alors je pense qu’il est très arrogant et je ne pense pas qu’il l’est. Tous ceux qui se rendent à l’UFC doivent faire preuve d’un peu d’humilité envers lui.

Paul Craig a forcé Mauricio Shogun Rua à taper via des frappes à l’UFC 255

«En fin de compte, c’est un sport très, très difficile et vous avez un homme en colère qui se tient devant vous et essaie de vous battre. Alors j’espère qu’il ne pense pas qu’il va me traverser parce que si c’est l’attitude qu’il a, ça va être une très mauvaise nuit pour lui.

« Je rends les combats moches. Je broie, je travaille dur et même quand j’ai fini, je ne sors jamais. Nous avons vu que lorsque j’ai l’air d’être abattu, je suis capable de renaître de mes cendres comme un phénix.

«Ce sont de grands hommes qui peuvent lancer beaucoup et qui sont très explosifs, mais ils comptent là-dessus. En trois tours, ils commencent à se faner et ces coups puissants ne sont plus aussi forts qu’avant. Je pense que je suis bien avec à peu près tout le monde dans le top 10.

UFC

Paul Craig est l’un des rares combattants nés au Royaume-Uni classés à l’UFC

«Je te descends et cela devient mon monde. Je dois m’inquiéter de prendre quelques coups lourds, mais une fois que je vous mets dans ce corps à corps, un bodylock ou toute sorte de position de lutte, je sens que je domine ce genre de gars. L’année prochaine, je veux être dans la situation de perspective de titre.

“Je crois qu’il ne me reste plus longtemps dans ma carrière, donc je vais devoir travailler mon cul pour arriver là où je veux être.”

Maintenant âgé de 33 ans, Craig se rend compte qu’il n’a peut-être que quelques années pour réaliser ses grandes ambitions et qu’il doit ajouter à sa séquence de quatre combats consécutifs sans défaite ce samedi. C’est le plus grand élan qu’il a eu à l’UFC et le moment de capitaliser est maintenant.

Mais cela n’a pas toujours été le rêve de Craig.

Paul Craig est un fier Écossais dont le premier amour était le football

Avant de se battre, qu’il n’a commencé qu’à 24 ans, il a travaillé comme entraîneur de football dans sa communauté locale de l’ouest de l’Écosse, avant d’enseigner avec une organisation caritative éducative dans les lycées.

Au début de sa carrière à l’UFC, il a dû prendre un congé sabbatique non rémunéré de six mois de son travail.

Comme Craig l’a dit à MMA Junkie, il ne savait même pas ce qu’était l’UFC lorsqu’il est entré pour la première fois dans un gymnase.

“Mon ami m’a emmené dans ce gymnase à Coatbridge (sa ville natale) qui était plein de gens en sueur et à moitié nus, et je n’avais même jamais vu l’UFC, donc c’était un peu bizarre”, a déclaré Craig. «Mais une fois que j’ai commencé à apprendre, ça a pris le dessus.

Maintenant, il se bat sur l’UFC 263 et son Écosse bien-aimée commencera son voyage à l’Euro 2020 lundi.