Paul Craig SNAPS le bras de Jamahal Hill dans un brassard écoeurant et l’Américain refuse de taper

Paul Craig n’est pas un homme à embêter sur le sol et il l’a prouvé à l’UFC 263.

L’Écossais a affronté Jermahal Hill, invaincu et en pleine expansion, en poids léger et lourd et Craig lui a cassé le bras au premier tour avec un brassard infernal.

Dès que Paul Craig a mis la main sur Jamahal Hill, c’était essentiellement fini

Le Bearjew est maintenant invaincu lors de ses cinq derniers combats et a un bilan global de 15-4 après son succès d’outsider à l’UFC 263, mais beaucoup ont estimé que l’arbitre aurait pu appeler le concours plus tôt.

Craig est tombé sur le dos et a invité le jeu au sol auquel Hill s’est dûment obligé. Dès que Hill s’est approché, le jeu du bas de Craig a pris le dessus alors qu’il emprisonnait le bras et se mettait au travail.

Une fois qu’il a roulé et plié le bras de Hill autour de sa hanche, Craig savait qu’il s’était cassé et a signalé à l’arbitre que le mal était fait.

Cependant, malgré ses douleurs, Hill refusa de taper et resta en position. À ce moment-là, Craig a commencé à pleuvoir sur les coudes tandis que le bras de Hill s’affaissait sur le côté.

Finalement, l’arbitre est intervenu et Craig a remporté la victoire via TKO. Malgré le mauvais sang lors de la pesée plus tôt dans la semaine de combat, les deux hommes se sont embrassés après le combat et Hill a même trouvé la force de soutenir Bruce Buffer pour la décision, les fans ayant bien regardé son bras cassé écoeurant.

La façon dont Paul Craig a traversé a mis Hill dans un monde de problèmes

Personne ne peut dire que Jamahal Hill n’est pas dur

Craig a rendu hommage à la ténacité de Hill après le combat et maintenant le joueur de 33 ans, précédemment classé 14e à 205 livres, doit avoir les yeux rivés sur le top 10.

Des noms comme Johnny Walker, Jiri Prochazka, Dominik Reyes et, bien sûr, le champion Jan Blachowicz sont tous des poids lourds de la division, mais peu, voire aucun, pourront égaler Craig sur le terrain. Il pourrait s’avérer être le croquemitaine à ce poids

Il est entendu que Hill a été emmené dans un établissement médical local juste après son combat avec Craig. On ne sait pas s’il s’agit simplement d’une luxation du coude ou si le bras était complètement cassé et qu’il nécessitera une intervention chirurgicale. talkSPORT vous tiendra au courant de son état au fur et à mesure que des détails apparaîtront.

Le bras de Jamahal Hill était un gâchis

Plus tôt dans la nuit, la compatriote de Craig, l’Ecossaise Joanne Calderwood, n’a pas eu la chance de remporter la défaite après avoir manqué à Lauren Murphy par décision partagée (29-28, 28-29, 29-28).

Calderwood avait presque doublé Murphy au premier tour et semblait avoir ombragé le troisième, mais après avoir été dominé au sol au second, les juges ont été influencés en faveur de Murphy.