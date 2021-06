Paul Daley défie Bellator de lui offrir les combats qui l’obligeront à mettre de côté ses plans de retraite .

La légende britannique du MMA Daley se bat au Bellator 260 vendredi (Photo: .)

Paul Daley a mis au défi Bellator de continuer à le nourrir des grands noms afin de maintenir ses plans de retraite en attente.

Vendredi, le combattant de Nottingham affronte Jason Jackson dans le co-événement principal du Bellator 260, la dernière étape d’une sublime carrière qui l’a vu se battre pour les plus grandes promotions et partir en guerre avec certains des plus grands noms du jeu.

Daley envisageait de l’appeler un jour plus tôt cette année, mais s’est battu pour enregistrer une victoire par KO contre Sabah Homasi le mois dernier. Cela a incité à repenser.

Maintenant, le poids welter de 38 ans insiste sur le fait qu’il a envie de continuer dans la cage, confiant qu’il est toujours à un niveau supérieur aux jeunes combattants autour de lui – y compris son adversaire de vendredi.

Mais d’un autre côté, on a le sentiment qu’ayant déjà accompli tant de choses, les défis à venir doivent être suffisamment convaincants pour le garder dans les parages.

Daley se bat pour la 63e fois cette semaine (Photo: .)

“J’envisageais de prendre ma retraite, Covid-19 m’avait tenu à l’écart pendant un an et cela m’a mis un an en retard”, a déclaré Daley Metro.co.uk.

“J’ai fait du rattrapage et je pense que c’est formidable d’être dans cette division en train de rattraper le retard parce que les gens que je vois devant moi, je sais que je peux les parcourir, surtout avec les nouveaux classements. J’ai donc simplement envie de m’impliquer, de rester actif et de battre ces jeunes garçons.

Je me bats juste comme chaque combat vient. L’entraînement a été le même que d’habitude, de haut en bas dans la façon dont vous vous sentez physiquement et émotionnellement. Mais ce n’est rien de différent. En pensant à la retraite, je la prends comme elle vient. J’ai l’impression que je vais traverser Jason Jackson. Vais-je prendre ma retraite sur le dos de cela? Je pourrais. Mais je ne sais pas ce qu’on m’offre après.

« Si quelque chose d’attrayant m’a été offert par la suite, je me bats. S’il n’y a pas d’options et que les adversaires qu’ils me proposent ne sont pas intéressants, je dirai ; « Regardez, je suis à la retraite jusqu’à ce que vous me donniez quelque chose d’intéressant. »

Gardant ses cartes près de sa poitrine, Daley insiste sur le fait qu’il y a des combats qui garderont le feu allumé – y compris l’option évidente d’un tir au titre mondial.

Le combattant de Nottingham pourrait encore se retirer du sport cette année (Photo: .)

À court terme, l’ancien combattant de l’UFC a obtenu son souhait d’un redressement rapide des combats cet été et espère que Bellator pourra continuer à l’obliger.

«Je ne sais pas si je ressens l’amour de Bellator, mais je ressens certainement l’amour des fidèles britanniques du MMA et des personnes qui ne savaient peut-être pas que je suis toujours en compétition. Et de nouveaux fans qui l’ont vu sur BBC iPlayer.

«Je ressens cet amour des gens qui m’ont suivi, mais dans la mesure où il vient directement de Bellator… ils m’ont fait un autre combat. Ce qui est toujours bon signe. J’en ai demandé un rapidement, avant juillet ou août et ils me l’ont obtenu. Je suis entendu, que ce soit par amour ou pas, j’ai l’impression d’être entendu en ce moment.

Daley se concentre immédiatement sur Jackson, 30 ans, qui mène lui-même une séquence de quatre victoires consécutives qui comprend des victoires sur Neiman Gracie et l’ancien champion de l’UFC Benson Henderson.

Avec seulement quatre KO / TKO sur le record du Jamaïcain, le combattant de Nottingham insiste sur le fait qu’il n’a pas encore vu l’instinct de tueur chez son adversaire – avertissant que les niveaux entre les deux seront exposés dans la nuit.

“Je pense que je suis un peu trop pour lui, un peu trop aguerri, un peu trop résistant pour lui”, a déclaré Daley.

«Je serai un choc pour lui, je ne pense pas qu’il se soit battu au niveau que j’ai et je ne pense pas qu’il soit au niveau que je suis. Je vais probablement l’assommer en un ou deux rounds parce qu’il n’est tout simplement pas ce type.

«Il s’est amélioré, il gagne des combats et il est difficile à terminer, mais si vous regardez son bilan, il remporte des décisions unanimes et des décisions partagées. Je défonce les gens. Et c’est ce que je vais lui faire.

«Il y a juste différents types de combattants. Il y avait Mike Tyson et il y avait Frank Bruno. Les deux champions du monde mais les deux étaient encore à des niveaux complètement différents à leur apogée. Et c’est comme ça.

«Jackson est un grand combattant et un gars sympathique qui fait tout bien. Mais il n’y a pas cette férocité, il n’y a pas cet instinct de tueur. Il n’y a pas cette finition en lui. Et il ne semble pas que cela viendra jamais.

Regardez Bellator 260 : Lima contre Amosov en direct sur BBC iPlayer à partir de 22h30 BST le vendredi 11 juin



