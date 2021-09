Paul Di Resta : McLaren ne développera pas de voiture pour Daniel Ricciardo

in

Les experts de Sky F1 Martin Brundle et Paul di Resta pensent que Daniel Ricciardo doit trouver sa propre solution à ses difficultés avec McLaren.

Aucun des deux ne pense que l’équipe basée à Woking prendra une direction différente avec sa voiture pour s’adapter à la conduite de l’Australien – en raison de la forme brillante de Lando Norris.

Ricciardo a déclaré ouvertement que la MCL35M ne convenait pas à son style au volant, ce qui lui a valu d’être largement dépassé par Norris depuis qu’il a rejoint l’équipe.

Pourtant, pour terminer sur le podium pour McLaren, le joueur de 32 ans a vu son collègue britannique remporter trois classements parmi les trois premiers cette saison et marquer plus du double de ses points, 113-56.

Il y avait cependant un soupçon de promesse pour Ricciardo lors d’une séance de qualification humide à Spa, car il a remporté la 4e place sur la grille – bien que Norris ait semblé un prétendant réel à la pole position jusqu’à ce qu’il s’écrase sur une piste dangereusement humide.

Di Resta, qui a conduit la McLaren dans le simulateur, pense que Ricciardo devra trouver sa propre voie dans ce scénario délicat.

“Je ne suis pas sûr que ce soit Lando qui l’ait pris [the car] sur cette voie », a déclaré l’Écossais sur Sky F1. “C’est un rythme de développement et chaque fois que vous pouvez régler la vitesse sur une voiture de Formule 1, vous la prenez.

«Je suppose que le plus important est la confiance en ce que vous faites et je pense que Daniel a été assez ouvert à moi qu’il a du mal avec cela. Il a du mal à trouver ce détail de ce qui fait qu’une voiture obtient la rotation qu’il veut, et c’est très spécifique au pilote.

« Quand Carlos Sainz est allé chez Ferrari, il est passé à un « style plus normal » plus que tout et la Ferrari vous permet de le faire.

“Pour la McLaren, c’est une fenêtre si étroite pour obtenir cette performance et là où Lando gagne en confiance, ils vont continuer à le faire.

« Ils ne vont pas développer la voiture pour Daniel parce que quand on voit les performances de Lando, il doit s’adapter à son style de pilotage.

« C’est là que les grands et les très grands pilotes de Formule 1 diffèrent. Si vous n’y réfléchissez pas trop et que vous êtes capable de vous adapter, vous pourrez gagner du temps au tour.

«Quand il aura un week-end plus sec, j’espère qu’il sera en mesure de trouver des solutions. Je pense que c’est la chose la plus importante parce que ce sera une équipe très fougueuse s’ils ont deux pilotes performants comme Lando.

Brundle a ajouté : « Je ressens pour lui, je pense que Paul a plus d’informations que moi sur les détails précis des problèmes de freinage.

« Il n’y a pas d’excuses à ce niveau, il faut s’y mettre. Je pense que l’un des plus gros problèmes de Daniel est que Lando Norris vole absolument et ne fait qu’un avec la voiture.

« Il y a un grand changement dans la voiture l’année prochaine, comme nous le mentionnons souvent, alors peut-être qu’ils peuvent composer avec une partie de l’excentricité avec laquelle Daniel est aux prises.

« Mais il y a suffisamment de données disponibles et suffisamment de temps sur la bonne voie pour aborder le problème, quel qu’il soit.

« Je ne pense pas que Daniel court et se cache de quoi que ce soit. D’après ce que je comprends, en parlant aux cadres supérieurs de l’équipe, Daniel lève la main et dit “Je n’arrive pas à bien faire les choses pour le moment”.

“Il trouvera son chemin avec ça, je n’en doute pas, mais Norris vole et cela aggrave son problème.”