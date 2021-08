Paul dirige le grand panneau d’affichage et De La Hoya est l’attraction de septembre

Ce dimanche Jake Paul revient avec un autre spectacle de boxe de cirque, mais avec un accompagnement de luxe et le 11 septembre, Oscar de la Hoya revient contre Vitor Belfort. Deux événements PPV, deux combats impossibles à évaluer, mais qui pèsent sur le business et sur le nombre d’autres événements.

L’ouverture de Jake Paul comprendra Amanda Serrano, Ivan Baranchyk, Tommy Fury et Daniel Dubois, rien de moins. Dans l’affaire Oscar de la Hoya contre Vitor Belfort, ils assurent qu’il ne s’agira pas d’une exhibition. Promu par Triller et lors d’un autre événement PPV.

Deux panneaux d’affichage qui laissent de nombreuses questions sur les principaux personnages : Paul et De la Hoya. Que cherchent-ils ? Où vous mène le succès ou l’échec de vos combats ? Quelle pression mettent sur eux les chiffres qui réalisent leurs événements à la carte, que Saúl Canelo Alvarez devra désormais diriger le 6 novembre ?

Un Canelo dont on ignore aujourd’hui la dimension réelle de son pouvoir de convocation et qui, précisément, se mesurera à cet événement qui aurait dû se produire en septembre et non en novembre

Est-ce que quelqu’un imagine que ses chiffres PPV sont inférieurs ou similaires à ceux d’un Youtuber ou d’un ancien champion à la retraite comme De La Hoya ? C’est de cela qu’il s’agit de la morbidité dans l’association d’événements à venir et qui sera commercialisée par le système PPV. Nous en parlerons dans cette nouvelle vidéo.