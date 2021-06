Paul et Musetti disent au revoir à Roland-Garros

06/01/2021

Allumé à 16h30 CEST

Joueurs français Fabrice Martin Oui Jérémie Chardy, le numéro 28 de l’ATP et le numéro 30 de l’ATP ont respectivement rempli les prévisions en s’imposant à la trente-deuxième finale de Roland-Garros par 6 (4) -7 (7), 6-1 et 6-1 en une heure et quarante-cinq minutes au joueur de tennis américain Tommy paul et le joueur de tennis italien Lorenzo Musetti, numéros 150 et 308 de l’ATP. Avec ce résultat, le couple prend la place des huitièmes de finale à Roland-Garros.

Les statistiques du match indiquent que Martin et Chardy, les vainqueurs, ont réussi à casser le service 6 fois à leurs rivaux, obtenu 59% du premier service, commis 2 doubles fautes, réussissant à gagner 71% des points de service. Quant à la paire perdante, elle a réussi à briser le service à une occasion, a eu un premier service de 73%, a commis 2 doubles fautes et a réussi à gagner 54% des points de service.

Martin et Chardy se retrouveront en huitièmes de finale du championnat avec les vainqueurs du match qui affronteront Simone Bolelli Oui Maximo Gonzalez contre Mackenzie McDonald Oui Taylor Fritz.

Dans le tournoi パ リ (Open de France Doubles Masc.) un total de 64 couples se font face. De même, il est célébré entre le 30 mai et le 12 juin sur terre battue en plein air.