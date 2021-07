Paul Felder ne veut plus revoir Conor McGregor à l’UFC après les menaces proférées contre Dustin Poirier

Les singeries de Conor McGregor avec Dustin Poirier, pour la plupart, n’ont pas été bien reçues.

L’Irlandais a perdu le combat de trilogie avec Poirier à l’UFC 264 après s’être cassé la jambe à la fin du premier tour, mais même après avoir subi la blessure, McGregor s’asseyait sur la toile en criant des obscénités à Poirier et à sa femme.

.

McGregor faisait rage alors que le combat prenait fin prématurément

Le président de l’UFC, Dana White, n’aimait pas que McGregor amène la femme de Poirier dans la rivalité avant et après le combat.

“C’est quelque chose que vous ne faites pas… Laissez les femmes et les familles en dehors de cela”, a déclaré White.

Rien de tout cela n’a dérangé Poirier, mais les menaces de mort l’ont fait. Avant l’affrontement, McGregor a déclaré que Poirier partirait sur une civière et a laissé entendre qu’il tuerait The Diamond, ce qui, selon Poirier, était un pas de trop.

McGregor a continué les menaces de mort alors qu’il était allongé avec sa jambe cassée.

Paul Felder a pris sa retraite de l’UFC le mois dernier et est maintenant un diffuseur pour eux

À l’intérieur de l’octogone, il a déclaré qu’il tuerait Poirier et sa femme dans leur sommeil et le poids léger récemment retraité Paul Felder était en colère contre ce qu’il a entendu.

“Tu es au sol avec ta jambe cassée en deux en bas, menaçant de tuer quelqu’un, à un homme qui vient de te dominer deux fois de suite maintenant, il pourrait marcher et te donner un coup de pied dans la bouche, tout frapper sortir vos dents et vous laisser pour mort sur cette toile », a déclaré Felder lors de l’émission d’après-combat de l’UFC.

— C’est vous qui êtes en mesure de vous faire tuer, Conor, à cet endroit.

« Faites preuve d’humilité. Écoutez, ce sport est violent. Je comprends. Nous sommes censés nous battre l’un contre l’autre, nous assommer.

«Mais en fin de compte, il ne s’agit pas de meurtre. Il ne s’agit pas de votre famille. Laisse ces choses hors de ta bouche, ou fous le camp de l’octogone, je ne veux plus jamais te revoir.

Felder n’a pas aimé les singeries de McGregor au point culminant de l’UFC 264

Felder ne voudra peut-être plus revoir McGregor, mais avec son immense pouvoir d’attraction prouvé une fois de plus avec un taux d’achat de 1,8 million pour l’UFC 264 – qui est le deuxième spectacle le plus acheté de l’UFC – il y a de fortes chances que si The Notorious veut se battre à nouveau, il le fera.

Felder et McGregor se sont rarement vus dans les yeux au cours de leur carrière, principalement parce que McGregor s’est opposé au surnom de Felder, le dragon irlandais.

Bien sûr, Felder n’est pas irlandais et McGregor s’est assuré de souligner son origine allemande chaque fois qu’il le pouvait.

Pourtant, McGregor a souhaité bonne chance à Felder lorsqu’il a pris sa retraite du sport le mois dernier. Il ne semble pas que Felder ait les mêmes vœux pour McGregor.