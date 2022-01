Paul Felder pense que Charles Oliveira pourrait avoir un long règne en tant que champion des poids légers de l’UFC

le 2021 c’était magique pour Charles Oliveira. Après 11 ans de combat dans UFC, Le Brésilien a finalement été sacré champion des poids légers en mai et a conservé la ceinture lors de sa première défense à l’UFC 269.

Le dernier combattant à battre le champion actuel de l’Octogone, Paul felder croit que cela pourrait être le début d’un long règne.

Actuellement commentateur pour UFC, Paul Felder en entretien avec Hélène ouais, a parlé de l’évolution de Charles Oliveira de la lutte entre les deux dans 2017, et il pense que le Brésilien pourrait dominer dans la division pendant un certain temps.

«Je pense qu’il peut, vraiment. Je pense qu’à cause de la façon dont il évolue, la façon dont il devient plus fort et plus confiant, je pense que c’est la clé pour lui. Il y a des années, quand je l’ai battu, il semblait un peu fauché. Il ne savait pas où il voulait être, s’il était poids plume ou léger. Je me souviens de mon combat qu’il a posté une photo sur la balance qu’il pesait 70 kg trois jours avant la pesée. Il essayait clairement de montrer à l’UFC qu’il pouvait être au poids plume. » expliqué Felder.

Paul felder Oui Charles Oliveira se sont affrontés sur le panneau d’affichage de UFC 218 dans 2017, où l’Américain s’est imposé par KO. Après la défaite, le Brésilien a remporté ses dix combats suivants, dont sa première défense de la ceinture des poids légers. Felder estime que le combat entre les deux a été le début du changement de l’actuel champion des poids légers.

«Je pense qu’après l’avoir battu, il a trouvé la confiance qui a changé ce qu’il devait changer. Maintenant, je crois qu’il a ce qu’il faut pour rester longtemps au sommet de cette division », conclu Felder.

