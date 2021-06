Paul Gascoigne a été qualifié de ” gros b ****** ” par Sir Alex Ferguson à propos du demi-tour de Man United, a rejeté Liverpool parce qu’il ne pouvait pas comprendre Sir Kenny Dalglish et a rejoint Tottenham suite aux demandes de son père.

in

Nous sommes en 1988. Trois appels téléphoniques sont sur le point de changer à jamais la vie de Paul Gascoigne.

Élevé dans la pauvreté au cours d’une enfance semée de tragédies et de troubles, le prodige de Newcastle est à quelques jours de devenir le footballeur britannique le plus cher de l’histoire, sans parler du plus célèbre.

.

Ce gamin était sur le point de déclencher un bras de fer tout-puissant

“J’ai dit:” Papa, c’est Kenny Dalglish “, a déclaré Gascoigne à talkSPORT.

“Mon père vient de dire : ‘Argent, fils’.”

Liverpool veut qu’un Gascoigne de 21 ans, déjà une superstar de la première division, fasse partie de sa domination anglaise sans précédent.

Il y avait juste un problême.

“J’ai parlé à Dalglish et je n’ai pas compris un mot de ce qu’il a dit”, ajoute Gascoigne. « Alors, cet accord est passé par la fenêtre. »

.

Les choses auraient pu se passer différemment sans l’accent écossais épais de Sir Kenny

Le téléphone sonne à nouveau. C’est le patron de Manchester United, Sir Alex Ferguson, cette fois.

Gascoigne répète : « Mon père m’a regardé, m’a tendu les deux mains et a dit : « Argent ».

«Je lui ai dit que j’allais définitivement signer.

« Sir Alex a dit : « Alors je pars en vacances, quand je reviendrai, vous aurez signé pour Man United, vous serez à Old Trafford ? »

« Je lui ai dit : ‘Oui, définitivement’. J’étais tellement éxcité.

«Dans deux jours, j’allais signer pour Man United, ils allaient payer les 2,2 millions de livres sterling.

“Puis le téléphone est allé et c’était les Spurs.”

.

Sir Alex et Man United étaient sur le point de se lancer dans une gloire sérieuse en 1988

Avance rapide jusqu’à nos jours et Gascoigne discute avec son ancien ami des Rangers, Ally McCoist, pour un nouveau documentaire talkSPORT “Gazza and McCoist: Together Again”.

Il a l’air en forme et en bonne santé après des années de problèmes personnels – et réfléchit à une carrière qui vit dans le cœur de tous les fans anglais, en particulier avec un championnat d’Europe à l’horizon.

Sir Alex savait que Gascoigne deviendrait l’un des plus grands de tous les temps.

Pas plus tard qu’en mai 2021, il a nommé Gazza comme son plus grand regret de transfert.

.

Tout le monde pouvait voir que Gazza était un talent spécial

Mais Irvine Scholar, le président de Tottenham, a fait à la superstar une offre qui a relégué Fergie à la liste des grands Écossais snobés par Gascoigne.

Gazza poursuit: “Mon père a dit:” Vous ne signez pas pour les Spurs, vous signez pour Man United “. Je l’ai dit au président.

« Il a dit : ‘Nous allons acheter une maison à ta mère et à ton père’. J’ai dit à mon père et il a dit : ‘Eh bien, qu’est-ce que tu attends, mon fils ? Dis-lui que j’ai besoin d’une voiture. Je veux une BMW et aussi je trouverai la maison ».

« Il n’avait même pas quitté le canapé ! Alors que je conduisais vers Tottenham, je suis passé devant Old Trafford et je tremblais vraiment.

« J’ai pensé : ‘Il va partir avec moi, Sir Alex Ferguson’. J’étais pétrifié.

« J’étais à un kilomètre et demi des Spurs et je reçois un appel de ma sœur, elle m’a dit : « Si papa et maman ont une maison, je veux un transat !

“Je pense donc que l’affaire a été conclue sur un transat.”

.

En fin de compte, Tottenham a battu Man United et Liverpool à la signature de Gazza

Il n’y avait rien d’étrange dans cette décision pour un homme qui a grandi en partageant une seule pièce à l’étage d’une maison du conseil avec sa famille.

Mais Sir Alex ne pouvait pas comprendre – et est allé jusqu’à écrire une lettre pour, plutôt impoliment, informer Gascoigne de son erreur.

“Je recevais du courrier de fans par dizaines et j’en ai reçu un gros, c’était de Sir Alex Ferguson”, se souvient l’ancien milieu de terrain.

« Il m’a martelé : ‘Espèce d’imbécile, gros b******’. Il m’a dit qu’il avait le choix d’être manager de Barcelone et du Real Madrid – mais il a choisi le plus grand club du monde.

« Il lui a fallu six ans pour me reparler. »

.

Ne t’inquiète pas, ils se sont réconciliés depuis

Le joueur de 47 ans n’a qu’une seule FA Cup à montrer pour sa carrière nationale en Angleterre, ce qui ne sied guère à une telle légende.

Et il y pense encore parfois aussi.

Gascoigne ajoute: “La première saison, nous avons fait mieux que Man United, alors j’ai pensé que c’était OK. Mais l’année suivante, il a commencé à jouer Beckham, Scholes, Butt, ils ont remporté la ligue d’un mile.

« C’est à ce moment-là que j’ai pensé : ‘Wow, j’aurais pu être là’.

“Parfois, je repense à la quantité de choses qu’ils ont accomplies avec Sir Alex.

“Il y a des moments où je regarde en arrière et je pense à ce que cela aurait été si j’avais été à Man United.”

.

Gazza a encore eu beaucoup de bons moments à Tottenham

Mais la vérité est que Gascoigne n’a jamais voulu quitter son club d’enfance de Newcastle en premier lieu.

Il admet : « Je ne voulais pas partir, mais je n’avais pas le choix.

À Newcastle, Gascoigne était le gamin le plus talentueux de sa génération malgré sa consommation abondante de malbouffe.

Et il s’avère que Sir Alex n’était pas le seul manager légendaire à l’insulter à cause de son poids.

Il réfléchit : « Je me souviens avoir vu Kevin Keegan, Terry McDermott, Peter Beardsley et Chris Waddle penser : ‘Un jour, je vais les rejoindre’.

« Ils ne m’ont pas vraiment choisi quand j’étais apprenti, ils ont dit que je tirais trop de poids.

« Jack Charlton m’a demandé : ‘Es-tu un bon joueur ?’ Je lui ai dit que je l’étais.

« Il a dit : ‘Combien de temps vous reste-t-il sur votre contrat ?’ J’ai dit deux ans.

« Il a dit : ‘Deux ans ? Tu as deux semaines gros b****** ! Alors vous feriez mieux de commencer à vous entraîner.

“J’ai jeté les ménestrels et les fish and chips, en un mois j’étais capitaine de l’équipe des jeunes, j’ai remporté la coupe des jeunes, puis j’étais capitaine de la réserve, et j’ai joué pour la première équipe juste avant mes 17 ans.”

Sports hors-jeu

Gazza a signé pour Newcastle lorsqu’il a quitté l’école à l’âge de 16 ans

.

Charlton a donné à Gazza son premier aperçu du football senior, mais pas avant un amour dur

À partir de là, Gascoigne deviendrait l’un des footballeurs anglais les plus célèbres de l’histoire, à la fois pour son talent générationnel et sa personnalité attachante.

Mais même après tout ce qui s’est passé, le simple fait de marquer au Gallowgate End lui suffisait.

Il dit: “Je me souviens être rentré chez moi, j’ai eu l’homme du match contre Liverpool, Man United et les Spurs, j’ai demandé à mon père quand il allait venir me regarder.

«Il a dit:« Quand vous l’avez fait. Souviens-toi d’où tu viens’.

«J’étais tellement confiant et je me moquais de qui j’étais contre, même si j’avais un mauvais match, tant que je travaillais dur pour l’équipe.

“Mon rêve était de marquer à la fin du Gallowgate – et quand je l’ai fait, j’avais l’impression d’avoir réussi.”

.

Reconnaître l’enfant à l’avant ?

Écoutez Gazza et McCoist: Together Again sur talkSPORT mardi à 19 heures alors que la légende anglaise parle de larmes à Italia 90, de ses exploits à l’Euro 96 contre l’Écosse, de ses regrets des Rangers et bien plus encore.