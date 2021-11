Paul Gascoigne dit que Bryan Robson est le meilleur joueur qu’il ait jamais vu – Man United News And Transfer News

L’icône de l’Angleterre, Paul Gascogine, a rendu hommage à l’un des sept légendaires de Manchester United.

L’ancien joueur de Tottenham et des Rangers est largement considéré comme l’un des joueurs les plus naturellement talentueux que ce pays ait jamais produit.

Bien qu’il ait eu sa juste part de problèmes hors terrain qui l’ont sans aucun doute retenu, très peu de joueurs anglais ont jamais ressenti l’amour que Gascoigne a reçu au cours de sa carrière.

Mais selon l’homme lui-même, le seul joueur qu’il admirait jouait dans le rouge de Manchester United et commandait le centre du milieu de terrain comme peu avant ou depuis.

Bryan Robson est une figure culte à Old Trafford, ayant passé 13 ans à Manchester et fait plus de 450 apparitions dans les années 80 et au début des années 90.

Capitaine le plus ancien de l’histoire du club, ayant occupé le poste de 1982 à 1994, Robson a été le phare de United tout au long des années 80 et sans aucun doute le meilleur joueur.

À propos de son héros du football, Gascoigne avait ceci à dire avant la sortie d’un documentaire sur l’homme :

«Pour moi, quitter un club comme les Glasgow Rangers, ça n’aurait été que le gaffer. Je ne serais parti pour aucun manager.

«Il s’est joint à l’entraînement, et il était le meilleur joueur à l’entraînement, et j’ai dit gaffer, ne pouvez-vous pas jouer au milieu de terrain avec nous; il a dit que le président ne le laisserait pas faire.

«Je suis en admiration avec lui. C’est mon idole, il le sera toujours. Je l’aime juste en général, je le ferai toujours. Oubliez Maradona, Pelé… le gaffer a toujours été mon meilleur joueur que j’aie jamais vu. Si j’avais un peu de Bryan Robson en nous, dans le joueur que j’étais, j’aurais été intouchable.

Gazza a travaillé avec Robson avec l’Angleterre, où l’homme d’État le plus âgé l’a pris sous son aile et a ensuite été dirigé par lui à Middlesbrough.

En plus d’être un favori des fans, Robson était un vrai joueur avec beaucoup de ses contemporains partageant des sentiments similaires à Gascoigne, sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs de United.