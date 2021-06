Paul Gascoigne pensait que ” ma carrière était terminée à 23 ans ” alors que la légende de l’Angleterre s’ouvre sur les larmes d’Italia 90, le chagrin de la Coupe du monde à France 98 et une rencontre maladroite avec Glenn Hoddle dans un ascenseur

Paul Gascoigne a révélé pourquoi il avait fondu en larmes à Italia 90 – et ce n’était pas seulement parce que l’Angleterre venait d’être éliminée des demi-finales de la Coupe du monde.

C’est peut-être l’un des moments les plus emblématiques de l’histoire du football anglais, avec l’une des plus grandes icônes du football anglais au centre des scènes tristes alors que les Trois Lions se sont écrasés contre l’Allemagne, aux tirs au but.

Gazza a pleuré pendant et après la défaite de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 1990 contre l’Allemagne, après avoir reçu un carton jaune qui l’aurait exclu de la finale de la Coupe du monde si l’Angleterre l’avait atteint

Gazza était la coqueluche du football anglais, qui a illuminé la scène mondiale à Italia 90 et qui fera de même à l’Euro 96.

Les photos du milieu de terrain mercuriel sanglotant dans sa chemise sont tombées dans le folklore, mais Gascoigne a déclaré à talkSPORT qu’il n’était pas seulement contrarié par la défaite en demi-finale, ou qu’on lui avait déjà montré un carton jaune qui l’aurait exclu. de la finale.

Non, après avoir vécu ce qu’il décrit comme “les six meilleures semaines qu’un joueur puisse souhaiter”, à ce moment-là, Gazza craignait que sa carrière ne soit déjà terminée – alors qu’il n’avait que 23 ans à l’époque.

Dans un documentaire exclusif avec un ami proche et ancien coéquipier des Rangers, Ally McCoist pour talkSPORT – « Gazza et McCoist: Together Again » – Gascoigne a rappelé les scènes et a révélé qu’il n’était pas contrarié pour les raisons que beaucoup croient depuis des années.

La légende anglaise a déclaré: “Cette demi-finale, je pensais” continuez à bien jouer “, je savais que j’étais contre [Lothar] Matthaus et je pense que c’était l’un des meilleurs jeux auxquels j’avais joué. J’ai travaillé dur.

“Quand je regarde en arrière, pour penser à quel point nous étions proches, quand Chris Waddle a frappé le poste, vous savez, vous regardez en arrière et vous pensez” si cela est entré “…

Gascoigne est consolé par Terry Butcher après le match contre l’Allemagne de l’Ouest

« Mais les larmes, ce n’était pas seulement de perdre la demi-finale.

« J’ai passé un très bon moment, Coisty, j’ai honnêtement pensé dans ma tête ‘c’est ma carrière terminée’, même si je n’avais que 23 ans !

“Nos fans ne sont pas partis la tête baissée, ils chantaient, ils chantaient mon nom, Bobby Robson a dit ‘vous avez bien fait pour votre pays, vous avez été fier de vous et de votre famille’, et Terry Butcher a mis son bras autour de nous – qui nous a construits.

“Ce n’était pas un cas d’égoïsme, c’était juste que je pense que j’ai eu les six meilleures semaines qu’un joueur puisse souhaiter, quand tu es à l’école et que tu regardes les Coupes du monde dans les années 70…”

Il y avait plus de déception du tournoi pour Gazza, les espoirs de l’Angleterre de ramener le football à la maison se sont soldés par une autre défaite en demi-finale contre l’Allemagne – également aux tirs au but, bien sûr – à l’Euro 96.

Incroyablement, ce serait son dernier tournoi majeur sous le maillot des Trois Lions.

Tout en restant un acteur clé pour l’Angleterre, Gazza a payé le prix de son style de vie et de ses problèmes hors du terrain car il a été omis de l’équipe anglaise pour la Coupe du monde en 1998 par le manager Glenn Hoddle.

Gascoigne n’a plus jamais joué pour l’Angleterre après avoir raté l’équipe de France 98

La star du milieu de terrain avait été impliquée dans tous les matchs de qualification et les matchs amicaux précédant le tournoi et a été incluse dans l’équipe provisoire avant d’être parmi celles coupées par Hoddle à la dernière minute.

L’Angleterre a ensuite perdu contre l’Argentine lors des 16 derniers matchs aux tirs au but – le tristement célèbre match où David Beckham a reçu un carton rouge pour un coup de pied à Diego Simeone.

Gascoigne n’a plus jamais joué pour les Three Lions et Hoddle a dû regretter ce qui aurait pu être dans ce qui s’est avéré être son seul et unique tournoi en tant que patron de l’Angleterre.

Gazza a rappelé les conséquences de sa hache et comment il a réagi lorsqu’il a eu une rencontre fortuite avec Hoddle peu de temps après…

«Je me souviens toujours de Walter Smith et Terry Venables nous disant ‘faites attention, il voudra peut-être vous faire un nom’. Je n’y pensais pas », a-t-il déclaré à propos d’avoir été snobé par Hoddle.

«Je me souviens d’être dans le vol de retour, il y avait moi, Ian Walker, Carlton Palmer – nous pleurions tous.

Gazza a été négligé par Hoddle dans l’une des décisions les plus controversées de l’histoire du football anglais

«Je me souviens avoir pensé que la presse allait être sur nous comme des chiens de chasse. Je n’ai jamais vu autant de presse à l’extérieur de la maison où j’habitais.

« Dans ma tête, je me suis dit ‘au moins j’ai joué une Coupe du monde et j’en suis fier’.

«J’ai finalement eu le courage de quitter la maison et de me souvenir d’être allé dans un hôtel à Londres et l’Angleterre était alors sortie.

« J’ai ouvert l’ascenseur et Glenn Hoddle se tenait dans l’ascenseur. Il nous a juste regardés et a dit “désolé pour ce qui s’est passé”. Je viens de descendre à l’étage suivant et je n’ai rien dit.

«Quelques années plus tard, lorsque je l’ai croisé à nouveau, j’ai dit que tout était oublié. Je fais partie de ceux qui passent à autre chose.

“C’était probablement la plus grande déception que j’ai eue dans ma carrière.”

Hoddle était l’homme à faire l’appel controversé

Gazza a également eu son mot à dire sur la récolte actuelle de l’Angleterre et leurs chances de mettre fin au hoodoo du tournoi majeur de l’Angleterre avec Gareth Southgate à la barre.

Et l’effronté Geordie n’a pas pu résister à une boutade sur son ex-coéquipier des Trois Lions et leur changement de fortune…

“Je ne peux pas comprendre, Coisty, je ne peux vraiment pas et j’ai besoin que le pays m’aide ici”, a déclaré Gazza à McCoist.

« J’ai marqué mon penalty et Gareth Southgate a raté le sien, non ?

Southgate a raté le penalty crucial alors que l’Angleterre sortait de l’Euro 96

getty

Mais maintenant, l’ancien défenseur central est le manager de l’Angleterre et mène les Three Lions à l’Euro 2020

«Je me suis retrouvé en cure de désintoxication, il est devenu le manager de l’Angleterre et a fait une publicité pour une pizza à 20 000 £ – qu’est-ce que j’ai fait de mal ?!

“Je l’ai dit à Gareth, et il a juste ri!”

Gazza classique – et il y a plus d’où cela vient…

Le mardi 8 juin, talkSPORT vous propose « Gazza & McCoist : Together Again » – une brillante exclusivité alors qu’Ally McCoist passe une heure à discuter avec son ancien coéquipier des Rangers et adversaire à l’Euro 96, Paul Gascoigne pour revenir sur leur carrière pour club et pays.