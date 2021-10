Paul Gascoigne plaisante sur «l’argent» est la raison pour laquelle il a snobé Manchester United pour Tottenham alors que Sir Alex Ferguson admet qu’il regrette toujours d’avoir raté la signature de la légende anglaise

Paul Gascoigne a plaisanté en disant qu’il avait rejoint Tottenham contre Manchester United à cause de « l’argent » après que Sir Alex Ferguson l’a nommé comme le joueur qu’il regrette le plus de ne pas avoir signé.

En 1988, Gascoigne venait de remporter le prix du jeune joueur de l’année et semblait se diriger vers Old Trafford avant que les Spurs ne lui offrent une maison dans la capitale pour lui faire tourner la tête à la 11e heure.

BT Sport

Gazza a toujours été un grand rire

.

En fin de compte, Tottenham a battu Man United et Liverpool à la signature de Gazza

Le Geordie avait laissé Sir Alex abasourdi par sa qualité la saison précédente, l’Écossais révélant qu’il avait « déchiré son milieu de terrain » lors du choc de la Première Division.

Après son brio dans ce match et tout au long de la saison, l’Écossais savait qu’il devait l’avoir.

Le patron de United était si confiant d’avoir obtenu l’accord sur la ligne qu’il s’est envolé pour Malte pour des vacances.

« Je pars, et je suis allongé au bord de la piscine quand il y a un Tannoy pour que je prenne un appel », a rappelé Fergie à David Frost dans une interview il y a plusieurs années. « C’était [chairman Martin Edwards] me disant que Tottenham avait [signed him instead] en achetant à la mère et au père de Paul une maison dans le nord-est.

.

Gascoigne est celui qui s’est enfui pour Ferguson

Gascoigne a maintenant plaisanté en disant que l’argent était le facteur décisif pour lequel il a rejoint les Spurs au lieu de United.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait poussé à choisir les Spurs, il a déclaré à la série What I Wore de BT Sport: « Money! »

Gascoigne n’a qu’une seule FA Cup à montrer pour sa carrière nationale en Angleterre, ce qui ne sied guère à une telle légende.

Et il a révélé que Fergie avait été insulté jusqu’au ciel après avoir snobé la décision de United.

Gazza a déclaré à talkSPORT dans une récente interview: «Je recevais des dizaines de courrier de fans et j’en ai reçu un gros, il venait de Sir Alex Ferguson.

Sports hors-jeu

Gazza a signé pour Newcastle lorsqu’il a quitté l’école à l’âge de 16 ans

« Il m’a martelé : ‘Espèce d’imbécile, gros b******’. Il m’a dit qu’il avait le choix d’être manager de Barcelone et du Real Madrid – mais il a choisi le plus grand club du monde.

« Il lui a fallu six ans pour me reparler. »

Gascoigne a ensuite expliqué comment il avait discuté avec Ferguson et accepté de rejoindre les Diables rouges avant de changer d’avis.

L’homme de 54 ans a poursuivi: « Sir Alex a dit: » Alors je pars en vacances, quand je reviendrai, vous aurez signé pour Man United, vous serez à Old Trafford?

« Je lui ai dit : ‘Oui, définitivement’. J’étais tellement éxcité. Dans deux jours, j’allais signer pour Man United, ils allaient payer les 2,2 millions de livres sterling.

« Puis le téléphone est allé et c’était les Spurs.

Gazza était l’homme le plus célèbre d’Angleterre à un moment donné

« Mon père a dit: » Vous ne signez pas pour les Spurs, vous signez pour Man United « . Je l’ai dit au président.

« Il a dit : ‘Nous allons acheter une maison à ta mère et à ton père’. J’ai dit à mon père et il m’a dit : ‘Eh bien, qu’est-ce que tu attends, fiston ? Dis-lui que j’ai besoin d’une voiture. Je veux une BMW et aussi je trouverai la maison ».

« Il n’avait même pas quitté le canapé ! Alors que je conduisais vers Tottenham, je suis passé devant Old Trafford et je tremblais.

« J’étais à un kilomètre des Spurs et je reçois un appel de ma sœur, elle m’a dit : « Si papa et maman ont une maison, je veux un transat ! Je pense donc que l’affaire a été conclue sur un transat.

