Paul Gascoigne révèle le « plus grand regret » de sa carrière et son histoire sur ses « nouvelles dents » hilarantes et sa « conversation » avec Ally McCoist chez Rangers !

Cela fait peut-être 23 ans que Paul Gascoigne a quitté les Rangers, mais sa sortie brutale du club reste toujours le “plus grand regret” de sa carrière de footballeur.

La personnalité plus grande que nature de Gascoigne a fait de lui une figure populaire sur et en dehors du terrain, alors qu’il était adoré par les fidèles des Rangers.

.

Gazza était un nom familier à Ibrox

Gazza a connu un passage de trois ans extrêmement réussi au club en remportant deux titres de champion, une Coupe d’Écosse et une Coupe de la Ligue.

Mais s’exprimant dans un nouveau documentaire exclusif talkSPORT McCoist & Gazza, l’ancien milieu de terrain anglais s’est ouvert sur son départ dramatique d’Ibrox en mars 1998 – après avoir été assailli par des blessures et une mauvaise forme.

Le rêve des Rangers de devenir la première équipe écossaise à remporter 10 titres de champion consécutifs – « 10 d’affilée » – s’est effondré par la suite et c’est quelque chose qui hante encore Gazza à ce jour.

« Les gens me demandent quel est mon plus grand regret en matière de football et c’est de quitter les Rangers à l’époque, a-t-il expliqué.

“On m’a dit [manager Dick] Advocaat n’était pas la bonne personne pour moi. Je ne savais pas si je devais jouer pour lui ou le boire.

Caractéristiques de Rex

Gazza a marqué l’un des plus grands buts de Wembley, contre l’Ecosse et son copain McCoist – et la rivalité entre les deux nations est évoquée dans le documentaire

Rappelant la brillante histoire de son arrivée aux « Rangers » de la Lazio en 1995 pour 4,3 millions de livres sterling, Gazza a déclaré : « Je me souviens avoir parlé à [then Lazio boss] Dino Zoff et lui a demandé quels clubs s’intéressaient à moi à l’époque et il a répondu Chelsea.

« J’ai dit ‘Je n’y vais pas, c’est quoi l’autre ?’ Il a répondu Aston Villa.

«Et j’ai dit que je n’irais pas là-bas non plus, puis il a dit Rangers. alors je sors de la porte et je me suis retourné et j’ai dit ‘Je ne vais pas aux Queens Park Rangers’.

“Non, Glasgow Rangers.” Cela l’arrêta net. « J’ai claqué la porte et j’ai dit à Dino de les faire passer rapidement.

“Je me souviens [Rangers manager] Walter Smith est arrivé et a dit « laissez-moi vous parler du club ».

. – .

La moitié bleue de Glasgow se souvient encore avec émotion de Gazza

« J’ai dit ‘non, laissez-moi vous dire ce que j’ai dans le réfrigérateur…. et je suis sorti avec deux Budweiser. Il a dit ‘vous signez, n’est-ce pas ?!’”

Gazza a ensuite expliqué à McCoist qu’il bourdonnait après la réunion et a rappelé les scènes d’Ibrox lorsque les supporters se sont présentés pour saluer la signature de leur superstar.

Tout comme des milliers de fans anglais qui, en 2002, ont imité le mohawk blond de David Beckham, toute une base de fans semblait se teindre les cheveux en l’honneur de Gazza.

« Je me souviens d’avoir rencontré le président à l’étage au sol et il m’a dit ‘avez-vous vu dehors ?’ J’ai dit, ‘non, pourquoi?’ « Regardez dehors ».

« J’ai juste regardé dehors et j’ai vu tous les fans. Mes cheveux étaient blonds, tous les leurs étaient jaunes – bénissez-les. C’était fantastique.

.

Les fans des Rangers ont adoré les cheveux blonds de Gazza plus que lui !

Ambition blonde: Gazza a été un succès instantané auprès des fidèles d’Ibrox dès sa signature

“Je me souviens du gaffer disant que vous allez rire, être sérieux quand vous jouez, mais vous allez rire avec les gars dans le vestiaire.”

Et un jour chez Rangers, Gazza a littéralement illuminé le vestiaire avec une nouvelle dentition.

“Je sais que je suis assez amusant dans le vestiaire, mais l’une des choses les plus drôles que j’ai vues, c’est quand je me suis fait faire les dents”, a déclaré le joueur de 54 ans.

« J’ai dit à la fille à la réception : ‘Pensez-vous que les gars vont se reconnaître ?’ et elle a dit ‘Je ne devrais pas le penser !’

« Dès que je suis entré dans la loge, tu [McCoist] a dit « wow, vous pouvez manger une pomme dans une boîte aux lettres ». Ça vient de nous ruiner, mec.

« Je suis allé déjeuner avec mon père et j’ai demandé à la femme derrière le comptoir ‘quelle est la soupe du jour ?’ Elle a dit ‘carotte’, alors j’ai dit ‘ne te fous pas de commencer’.

Ally a joué avec Gazza à Ibrox pendant trois ans et parle régulièrement des singeries de la légende anglaise sur et en dehors du terrain – et vous pouvez en entendre parler et bien plus encore dans le documentaire exclusif de talkSPORT.

Le rapport qu’il a noué avec McCoist à l’époque des Rangers était un spectacle magnifique à voir, le couple étant toujours de bons amis à ce jour.

Et rappelant sa version du nouveau sourire Colgate de Gazza, la légende du Gers McCoist a ajouté: «Je ne vous oublierai jamais d’être entré dans le vestiaire, de jeter votre sac et de sourire à tout le monde avec vos nouvelles dents, mec.

« C’était la chose la plus drôle que j’aie jamais vue de ma vie, mec.

« Toi et moi avons organisé une petite table pour deux dans le vestiaire. C’était un bar à vin imaginaire.

« Et puis tu viens me parler avec tes nouvelles dents… c’était ridicule ! »

Chez les Rangers, Gazza s’est retrouvé dans une équipe qui remportait régulièrement des trophées, avec à son actif une médaille de vainqueur de la FA Cup avec Tottenham en 1991, bien qu’il ait terminé la finale à l’hôpital avec une blessure au genou.

Rappelant les jours de gloire des Rangers, qui ont finalement vu les géants écossais égaler les neuf rivaux du Celtic, Gazza a déclaré: “Je n’avais jamais rien gagné de ma vie, j’avais reçu des distinctions personnelles mais en tant qu’équipe et une équipe que je n’avais rien gagné.

Encore ensemble

McCoist a déjà entendu les gags et les histoires, mais cela ne l’a pas empêché de pleurer des larmes de rire

« Comment appelle-t-on un Écossais au deuxième tour de la Coupe du monde ? Réf!”

Concernant Gareth Southgate étant le manager de l’Angleterre malgré le fait qu’il ait raté le penalty crucial lors de la fusillade de l’Euro ’96 contre l’Allemagne après que Gascoigne ait marqué le sien. « Je veux que mon pays me dise ce que j’ai fait de mal. Je l’ai dit à Gareth et il a juste ri.

Incapable de dormir à la veille de la demi-finale contre l’Allemagne, Gazza s’est retrouvé dans un match de tennis en fin de soirée contre deux hommes qu’il venait de rencontrer. « Je transpirais comme un fou et j’ai entendu : ‘Gascoigne !’ C’était le gérant. J’ai laissé tomber la raquette et j’ai couru dans la pièce.

“Quand nous avons perdu 1-0 [to Aberdeen], je me suis juste dit s’il vous plaît Dieu, nous devons gagner cela – peu importe qui marque.

“Je me souviens avoir mis le ballon au bord de la surface et comment j’ai frappé le ballon dans le toit du filet, je ne sais pas.”

Gazza a ensuite réussi un sublime triplé alors que les Rangers ont remporté un huitième titre consécutif lors de la saison 1995/96 avec une victoire 3-1 sur les Dons.

Décrivant le sentiment de gagner la ligue pour la première fois, il a rappelé : « Je n’avais jamais ressenti… Je suis mort d’émotion maintenant… Je n’avais jamais ressenti ça de ma vie avant cela.

talkSPORT vous propose une brillante exclusivité, alors que nous réunissons à nouveau McCoist et Gazza à partir de 19 heures le mardi 8 juin

Ally McCoist passe une heure à discuter avec son ancien coéquipier des Rangers et adversaire à l’Euro 96, Paul Gascoigne, alors qu’ils reviennent sur leur carrière en club et en pays.