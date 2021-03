Gazza aurait été transporté d’urgence dans un centre médical après s’être blessé à la télévision (Photo: Karwai Tang / WireImage)

L’ancienne légende du football Paul Gascoigne a été transporté à l’hôpital après s’être blessé à l’épaule sur la version italienne de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! cette semaine, selon les rapports.

La presse italienne a rapporté hier soir que le sportif n’avait « pas été gravement blessé » mais qu’il avait été soigné par les médecins, après avoir été vu en train de saisir son épaule lors d’un défi avec d’autres stars de la série.

Le Sun a rapporté que Gazza avait ensuite été transporté d’urgence dans un centre médical pour des rayons X.

On dit que Gazza, qui tourne actuellement la série Isola dei Famosi (île des célèbres) sur l’île caribéenne du Honduras – participait à un procès quelques minutes après le début de l’émission pour tenter de gagner des spaghettis avec des boulettes de viande quand il a été blessé et vu dans la douleur. sur la côte.

Apparemment, il était chargé d’attraper une balle, de se frayer un chemin dans un fossé, puis de patauger sous un filet de chargement avant de grimper sur une plate-forme pour marquer un panier de basket-ball dans l’espoir d’atterrir le repas.

Cependant, il est dit que l’animatrice de l’émission, Ilary Blasi, a rapidement repéré que quelque chose n’allait pas au milieu du défi et a demandé: « Qu’est-il arrivé à Paul, il a l’air en difficulté? »

Gazza a ensuite été vu grimaçant alors qu’il se tenait dans la mer, tenant clairement son épaule dans la douleur alors qu’une autre étoile se précipitait à son aide.

Le co-animateur Massimiliano Rosolino aurait ensuite déclaré aux téléspectateurs: « Paul est avec les médecins, mais le point de vue initial est qu’il n’est pas gravement blessé. »

Le magasin italien Leggo a également rapporté que Gascoigne avait été temporairement retiré de l’émission pendant que son épaule était évaluée, le résultat n’étant pas officiellement connu.

Metro.co.uk a contacté les représentants de Gascoigne pour obtenir leurs commentaires.

