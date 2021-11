Paul George applique sa loi au Staples Center lors de la nouvelle victoire des Clippers

Triomphe confortable de Clippers de Los Angeles en vue de San Antonio Spurs au Staples Center 106-92 dans un duel que les Angelenos ont dominé dès le début bien qu’ils n’aient commencé à avoir de gros avantages qu’au troisième quart-temps. Georges Paul il a encore été le meilleur en longueur avec 34 points, 9 rebonds et 4 passes décisives. Reggie Jackson a contribué 21 points et Brandon Boston Jr. est passé à 13 points sur le banc. Chez les Spurs, Dejounte Murray a touché le triple-double avec 26 points, 12 rebonds et 9 passes décisives.

En 34 minutes 34 points

9 rebonds

4 passes décisives Paul George s’échauffe pour les #NBASundays pic.twitter.com/UmAWi2hDyY – NBA Espagne (@NBAspain) 17 novembre 2021