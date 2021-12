Paul George de retour : les Clippers retrouvent leur étoile

Clippers de Los Angeles ils respirent à nouveau. Après cinq matchs hors de la rotation de l’équipe en raison d’une blessure au coude (une entorse mineure que l’on croyait initialement être une simple commotion cérébrale), Georges Paul pourrait être disponible pour la réunion de ce lendemain matin au NBA contre les Spurs de San Antonio de Gregg Popovich.

George, s’il joue, devrait initialement avoir une minute de restriction afin de ne pas forcer et risquer une éventuelle rechute ou autre blessure. Cela fait plus de 10 jours et les Clippers ne veulent pas prendre le moindre risque.

Salut Bonjour Paul George est QUESTIONNABLE. Serge Ibaka est PROBABLE. Marcus Morris et Isaiah Hartenstein sont OUT. Bonne journée! – Farbod Esnaashari (@Farbod_E) 20 décembre 2021

Malgré le fait que, sans Paul George, les Clippers de Los Angeles ont réussi à répondre de manière remarquable à son absence (un bilan de 3-2, et l’une des deux défaites a été contre les Oklahoma City Thunder après un Game Winner sur la corne de Shai Gilgeous-Alexander), la franchise dirigée par Tyronn Lue se sent comme une bouffée d’air frais à son retour.

Avant sa blessure, PG était l’un des meilleurs joueurs de toute la ligue. Il est actuellement à 25,0 points, 7,3 rebonds et 5,4 passes décisives par match. Contre San Antonio, on s’attend à ce qu’il mène à nouveau son équipe les minutes qui sont en piste et coupe la séquence de deux défaites consécutives de la franchise de Los Angeles.

Traquer les Grizzlies de Memphis

Le retour de Paul George ne pouvait pas mieux tomber. Les Grizzlies de Memphis (4e à 19-12) sont l’équipe juste au-dessus des Clippers de Los Angeles (5e à 16-14) au classement de l’Ouest. La franchise du Tennessee a perdu son dernier match et les Angelenos peuvent commencer à se serrer les coudes pour les playoffs à domicile d’ici la fin de la saison régulière.