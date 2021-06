Paul George décrit la difficulté d’affronter Rudy Gobert

Georges Paul souffert dans sa propre chair la grande défense de Rudy Gobert lors du premier match entre Utah Jazz et Los Angeles Clippers des playoffs NBA 2021, où le centre français a été la clé de la victoire des locaux. “Il est vraiment doué pour protéger la jante et dominer la peinture. Je dois continuer à forcer la machine et à entrer dans le panier de manière agressive, même s’il est là, car c’est le seul moyen de le pousser au maximum et d’essayer d’obtenir des résultats. Parfois, vous ne voyons pas la possibilité de marquer avec lui, mais nous devons continuer à attaquer la jante », a-t-il décrit sur ESPN.