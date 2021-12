Paul George doit arrêter

Autre catastrophe pour les Clippers, qui se retrouvent sans Paul George pendant environ quatre semaines, environ. Une entorse ligamentaire au coude droit, une blessure plus fréquente au baseball qu’au basket-ball, le met hors de jeu après un étirement au cours duquel il a essayé de traiter la blessure sans arrêt, quelque chose qu’il a maintenant quoi faire parce que la douleur ne s’affaisse pas. L’objectif des Clippers est que le coude guérisse avec du repos, sans avoir besoin de traitements plus agressifs.

George s’est blessé le 6 décembre lors d’un match contre les Trail Blazers de Portland. Il s’est arrêté deux semaines, a raté cinq matchs et en a joué deux avant de finalement devoir freiner : 25 points contre les Spurs et une mauvaise soirée contre les Kings il y a quatre jours (17 points, 6/18 au tir), match à l’issue duquel il a reconnu souffrir. Maintenant, il devra arrêter de jouer (il sera réévalué dans environ 3-4 semaines) à un moment critique pour son équipe, qui a Marcus Morris et Reggie Jackson dans les protocoles sanitaires et cela n’a pas eu de Kawhi Leonard toute la saison qu’il a subi une blessure aux ligaments du genou lors des dernières séries éliminatoires et que, dans le meilleur des cas, il sera de retour peu de temps avant les séries éliminatoires, même s’il ne jouera peut-être pas tout le parcours.

Les Clippers ont une fiche de 17-15, cinquième malgré tous leurs problèmes dans un Ouest très lâche. C’est son grand espoir de rester en vie dans la course aux séries éliminatoires malgré ce nouveau revers énorme. Tyronn Lue sait comment faire rivaliser l’équipe dans presque toutes les circonstances et l’Occident ne pousse pas du tout. Avec dix places à accrocher si l’on compte le play in, les choses s’annoncent un peu moins dramatiques pour une équipe qui va fêter toute victoire comme si elle valait de l’or lors de cette étape où elle ne pourra compter sur aucun des ses grandes stars, pas Kawhi ni Paul George.