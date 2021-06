Paul George et la raison de son excellent niveau dans le match 3 contre Utah Jazz

Les demi-finales de la Conférence Ouest des Playoffs NBA 2021 entre Clippers de Los Angeles Oui Jazz de l’Utah Il a viré au rouge après la dernière victoire remportée ce matin par la franchise de Los Angeles. L’équipe californienne a réduit l’écart au total, perdant 1-2 après avoir battu Salt Lake City 106-132, et avec deux brillantes performances de leurs deux stars : Georges Paul et Kawhi Léonard.

Le premier d’entre eux a réalisé son meilleur match depuis le début des séries éliminatoires avec 31 points et cinq passes décisives, et s’est montré très efficace au tir au panier, ce qui lui avait coûté très cher lors des rencontres précédentes. Cette fois, il a terminé avec 12-24 en field goal (50% TC) et 6-10 en triple (60% T3).

George lui-même a expliqué lors de la conférence de presse d’après-match la raison pour laquelle il a si bien joué dans le troisième match de la série vs Utah Jazz. Le joueur de 31 ans a déclaré: “Je pense que j’ai juste tiré quand il le fallait, sans devenir fou. J’ai pris les coups dans les zones où je me sens le plus à l’aise et j’ai tenu bon.”

Sur le haut niveau de son partenaire, Kawhi Leonard a également offert des déclarations aux médias : “Les coups peuvent ou non entrer. Notre travail est de rester agressif. Si Paul (George) a la nuit, notre travail est d’aller avec Si quelqu’un se débrouille bien sur le terrain, vous devez également essayer de lui donner le coup suivant.

Avec les non-conformistes dans la tête

Les Clippers de Los Angeles sont dans une situation similaire à celle qu’ils ont connue au 1er tour contre les Mavericks de Dallas, où ils ont également commencé la série 2-0 et remporté le match 3. Contrairement à ce match nul, ils ont dû revenir après avoir perdu le deux premiers matchs au Staples. Sur le papier, il semble plus facile cette fois de terminer la rentrée, mais les Jazz ont été la meilleure équipe de la saison régulière.