Paul George fait taire ses sceptiques lors des Playoffs NBA

Il aurait été facile pour les Clippers de Los Angeles de se renverser lorsque Kawhi Leonard s’est blessé au genou qui est susceptible de mettre fin à sa course aux éliminatoires de la NBA 2021. Leonard avait été brillant en sortant les Clippers d’un trou de 0-2 pour dépasser les Dallas Mavericks au premier tour, et il le faisait à nouveau contre les Utah Jazz au deuxième tour. Après que l’Utah ait remporté les deux premiers matchs à domicile, Leonard a cumulé 65 points dans les matchs 3 et 4 pour mener les Clippers une paire de victoires qui ont égalisé la série avant de subir ce que l’on craint être une déchirure du LCA.

Avec le retour de la série dans l’Utah pour un cinquième match décisif, les Jazz ont été installés comme un grand favori, marquant sept points dans la plupart des livres de sport. Les équipes qui remportent le cinquième match d’une série à égalité remportent cette série 82 % du temps. Avec leur saison en jeu et leur meilleur joueur blessé, l’autre superstar des Clippers a livré le type de performance qui lui avait échappé au cours des dernières séries éliminatoires. Paul George a marqué 37 points, 16 rebonds et cinq passes décisives pour mener les Clippers à la victoire. LA avancerait après avoir remporté le match suivant, se qualifiant pour la finale de la Conférence Ouest et comptant sur George pour leur donner une chance de se battre.

Les Clippers étaient à nouveau en mode désespoir lorsqu’ils sont entrés dans le cinquième match contre les Phoenix Suns, cette fois face à l’élimination avec un déficit de 3-1 dans la série. George avait été brutal lors d’une défaite serrée dans le match 4 deux jours plus tôt, tirant 5 sur 20 sur le terrain alors que les Clippers ont tâtonné tant d’occasions pour égaliser la série. Les Clippers avaient besoin que George joue à nouveau comme une superstar, et encore une fois, George a tenu ses promesses.

George a marqué 41 points, 13 rebonds, six passes décisives et trois interceptions pour donner aux Clippers une victoire de 116-102 qui prolonge leur saison pour au moins un match de plus.

George a marqué 20 de ses 30 points en deuxième mi-temps au troisième quart pour éviter l’élimination. George n’était pas la seule raison pour laquelle les Clippers ont gagné – Reggie Jackson a réalisé une autre performance incroyable, et la prise de vue de Marcus Morris était essentielle en première mi-temps – mais il était le moteur qui alimentait tout le reste autour de lui.

George a été moqué sans relâche pour ses performances en séries éliminatoires depuis qu’il s’est donné le surnom de Playoff P avant le premier tour en 2018, alors qu’il était avec le Thunder. Le Thunder perdrait la série et George était dominé par la recrue Donovan Mitchell, et assez ou non, George était considéré comme quelqu’un qui rétrécissait souvent dans les plus grands moments.

Ce récit devrait être enterré à jamais maintenant, car George a été tout simplement excellent dans ces séries éliminatoires jusqu’à présent.

George a été l’homme de fer des Clippers en séries éliminatoires

Alors que George a enduré des nuits de tournage froides pendant les séries éliminatoires des Clippers, il a également été l’un des interprètes les plus fiables de la NBA au cours de ces séries éliminatoires en termes de production et de disponibilité.

George est à peine sorti du parquet depuis que les Clippers sont entrés en séries éliminatoires il y a cinq semaines. Il joue en moyenne près de 41 minutes par match tout en portant une énorme charge pour LA aux deux extrémités du terrain. George a parfois l’air visiblement fatigué, et pour cause : il pousse son corps à ses limites pendant ces séries éliminatoires et trouve toujours un moyen de briller.

Paul George maintenant jusqu’à 735 minutes jouées en séries éliminatoires. Le deuxième plus élevé est Trae Young à 568. – Justin Phan (@jphanned) 29 juin 2021

George a continué à attaquer même les nuits où son tir a été interrompu. Il a marqué 20 points ou plus dans les 18 matchs éliminatoires des Clippers malgré seulement 50 pour cent de tirs à cinq reprises. Son efficacité globale en matière de score est légèrement inférieure à celle de la saison régulière, son pourcentage de tir réel passant de 59,8 % à 57,9 % en séries éliminatoires. Son efficacité en séries éliminatoires est toujours supérieure à la moyenne de la ligue cette année, et le fait qu’il le fasse en jouant autant de minutes en l’absence de Leonard et tout en portant un énorme fardeau défensif le rend encore plus impressionnant.

La production brute de George le place dans une compagnie historique d’élite jusqu’à présent cette série éliminatoire.

Voici à quoi ressemble le pic Paul George

Il n’y a pas si longtemps, George jouait comme l’un des meilleurs joueurs du monde. George a commencé la saison 2018-2019, sa deuxième avec le Thunder d’Oklahoma City, sur une déchirure absolue. Il était mortel en tant que buteur hors ballon jouant à côté de Russell Westbrook, marquant 40,6% de ses trois points sur 9,5 tentatives par match au cours de la première moitié de la saison. George jouait également en défense de périmètre d’élite et portait le Thunder au classement – ​​ils étaient 38-21 au total et troisième dans l’Ouest – lorsqu’il s’est blessé à l’épaule fin février.

George a joué blessé tout au long de la saison, mais son tir est tombé et la saison du Thunder s’est finalement terminée sur le buzzer-beater épique de Damian Lillard contre George au premier tour des séries éliminatoires. George a terminé troisième au vote MVP et a été nommé First Team All-Defense, mais la façon dont la saison s’est terminée l’a marqué. Le Thunder étant éliminé, George a subi une opération de la coiffe des rotateurs pour réparer un tendon partiellement déchiré à l’épaule droite qui lui a coûté le début de la saison suivante. Pendant qu’il se remettait, il a été échangé aux Clippers contre un énorme paquet avec Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, cinq choix de première ronde et deux échanges de choix.

George a raté les 11 premiers matchs des Clippers avant de faire ses débuts, mais son épaule ne semblait toujours pas en pleine santé. Alors que LA se dirigeait vers la bulle, George a eu beaucoup de mal lors de la victoire des Clippers au premier tour de la série contre les Dallas Mavericks, admettant qu’il était un « endroit sombre » mentalement.

“C’était juste un peu de tout”, a déclaré George. « Honnêtement, j’ai sous-estimé la santé mentale. J’avais de l’anxiété. Un peu de dépression. Juste être enfermé ici. Je n’étais tout simplement pas là. J’ai vérifié.

George a traversé tellement de choses ces dernières années qu’il était facile d’oublier qu’il est toujours l’un des meilleurs joueurs du jeu. Maintenant âgé de 31 ans, George semble plus heureux et en meilleure santé cette saison tout en portant les Clippers à leur première place en finale de conférence dans l’histoire de la franchise. Maintenant, ils n’ont besoin que de deux victoires supplémentaires pour se rendre en finale de la NBA.

S’il y a eu des questions sur le talent et la ténacité de George, il ne fait aucun doute qu’il y a répondu lors de cette course aux séries éliminatoires. Même quand ce n’est pas déjà joli, George est toujours capable de mettre une équipe sur le dos tard dans les séries éliminatoires comme seule une vraie superstar peut le faire.