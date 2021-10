Paul George, héroïque mais solitaire

Nouvelle journée NBA et nouvelle série de conclusions et de résultats. Les Lakers retrouvent la victoire, les Nets reprennent un souffle de tranquillité Dans le meilleur match de James Harden, les Raptors et les Kings gagnent, Denver bat Doncic et le Heat fly. Et, parmi tout cela, une nouvelle exposition de Paul George dans les Clippers, qui rajoutent des pertes comme leur star, orpheline de Kawhi Leonard, Obtenez une nouvelle performance héroïque après l’autre. Tout cela et bien plus encore, dans le résumé de la journée.

RAPTORS DE TORONTO 110 – 109 ORLANDO MAGIC

Fred VanVleet a fait un triple et a scellé la victoire des Raptors de Toronto sur le Magic. Les Raptors ont remporté des matchs consécutifs pour la première fois cette saison. Avec deux minutes à jouer dans le temps réglementaire, VanVleet a marqué le triple qui a mis le score de 110-98 en faveur des Raptors. VanVleet a marqué 16 de ses 19 points au quatrième quart, tandis que le meilleur marqueur était Scottie Barnes, qui a contribué 21 points, et Gary Trent Jr. a également contribué 19. Pour le Magic, Cole Anthony a marqué 24 en tant que meilleur marqueur de son équipe. Jalen Suggs a atteint 21 points et Wendell Carter Jr., a contribué double-double de 17 points et 12 rebonds. Mo Bamba a également terminé avec un double-double de 14 points et 18 rebonds. Orlando a perdu son troisième match consécutif et son neuvième d’affilée contre les Raptors.

BROOKLYN NETS 105 – 98 INDIANA PACERS

LaMarcus Aldridge a marqué 17 de ses 21 points dans la seconde moitié du match, atteignant 20 000 buts en carrière, et les Brooklyn Nets ont battu les Pacers. Aldridge est devenu le 48e joueur de l’histoire de la ligue et le septième joueur actif à marquer au moins 20 000 points.. James Harden est sorti d’une mauvaise passe en début de saison et s’est rapproché d’un triple-double avec 29 points, 8 rebonds et 8 passes décisives. Kevin Durant a réussi un double-double de 22 points et 11 rebonds et les Nets se sont améliorés à 3-3 jusqu’à présent cette saison. Les Pacers étaient menés par la réserve Torrey Craig, qui avait 28 points et 11 rebonds. Chris Duarte a marqué 19 et Domantas Sabonis a contribué 16 buts pour l’équipe d’Indiana. Les Pacers ont vu leur record chuter à 1-5 au total et 0-4 sur la route malgré les 28 points de Craig.

MIAMI HEAT 114 – 99 CHARLOTTE HORNETS

Jimmy Butler a réussi un double-double de 32 points et 10 rebonds en tant que meilleur marqueur du Heat, qui a battu les Hornets. Miami a perdu l’essentiel d’une avance de 26 points en première mi-temps du match. Le Heat a commencé la journée en termes de points par match, avec la meilleure défense de la NBA et Charlotte avec la meilleure attaque de la ligue, mais la défense a prévalu, Charlotte n’ayant tiré que 39%. Le Heat était 19 sur 19 de la ligne pour la deuxième fois cette saison. Miami avait été 19 sur 19 ou mieux seulement deux fois au cours de ses 33 premières saisons. Maintenant, il l’a fait deux fois de plus en l’espace de cinq jours. Miami a une fiche de 190-1 au cours des 25 dernières saisons dans les matchs dans lesquels il menait par au moins 26 points. La seule avance de 26 points que le Heat a perdue au cours de cette période était à Boston lors d’une finale de saison régulière en avril 2016. Le record est maintenant de 191-1. Bam Adebayo a contribué un autre double-double de 26 points et 19 rebonds le soir où sa bannière de médaillé d’or olympique a été dévoilée, tandis que Tyler Herro est sorti du banc et a marqué 26 points. Pour les Hornets, Gordon Hayward avait 23 points en tête de l’attaque. Miles Bridges avait 22 points et 8 rebonds, et Kelly Oubre Jr. 17 points.

PÉLICANS DE LA NOUVELLE-ORLÉANS 109 – 113 ROIS DE SACRAMENTO

De’Aaron Fox a récolté 23 points en tant que meilleur marqueur des Sacramento Kings, qui ont battu les New Orleans Pelicans. Les Kings ont remporté leur deuxième match consécutif et demeurent invaincus sur la route cette saison avec une fiche de 3-0.. Sacramento, qui a commencé la saison avec trois victoires sur route, a deux défaites à domicile. Richaun Holmes a récolté 21 points et Buddy Hield, qui est sorti du banc, a récolté 20 points pour Sacramento. Le Portoricain Maurice Harkless a ajouté des minutes de jeu, avec 24, mais n’a pas obtenu de points. Le joueur a obtenu 5 rebonds et 1 passe décisive. Pour les Pélicans, Jonas Valanciunas a contribué au double-double de 24 points et 13 rebonds. Brandon Ingram a marqué 22 et Devonte ‘Graham a marqué 16 pour Sacramento. Willy Hernángomez n’a pas joué sur décision de son entraîneur. Jouant sans l’attaquant vedette Zion Williamson, qui se remet d’une opération au pied durant la saison morte, les Pélicans ont perdu cinq de leurs six premiers matchs.

DENVER NUGGETS 106 – 75 DALLAS MAVERICKS

Luka Doncic reçoit une forte raclée. Consultez la chronique ici.

PORTLAND TRAIL BLAZERS 111 – 92 LOS ANGELES CLIPPERS

Damian Lillard a marqué 25 points et Jusuf Nurkic a ajouté 14 points et 17 rebonds lors de la victoire des Blazers sur les Clippers. CJ McCollum a marqué 14 points et les Blazers ont remporté des duels consécutifs pour la première fois cette saison. Lundi à Los Angeles, les Blazers n’ont tiré que 21,6% sur 3 points, tandis que Lillard est resté à un 0-pour-8 à la Pyrrhus pour prendre une raclée (116-86). Une performance très différente de celle d’aujourd’hui, avec 46,3% de l’extérieur et Lillard dans un superbe 5 sur 7. Pour les Clippers, Paul George était à nouveau le héros sans prix et est passé à 42 points. C’était le 18e match de la carrière de George de au moins 40 points, et trois d’entre eux ont affronté les Blazers. Les Clippers menaient jusqu’à 11 au premier quart avant que les Blazers ne commencent à l’emporter en route vers une avance de 48-40 à la mi-temps. L’équipe de Tyronn Lue a clôturé la première mi-temps avec 3 sur 18 en triple. Les locaux ont ouvert leur avance au troisième quart et condamné dans le dernier malgré la réaction des Clippers, qui n’ont ajouté qu’une seule victoire jusqu’ici cette saison.

LAKERS DE LOS ANGELES 113 – 101 CAVALIERS DE CLEVELAND

LeBron James revient et les Lakers gagnent à nouveau. Consultez la chronique ici.