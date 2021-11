Paul George, meilleur buteur et Damian Lillard grande crise

Le sport est totalement imprévisible et il est peu utile de faire des pronostics dans une compétition aussi excitante et même que la NBA. Nous ne sommes dans la compétition que depuis quelques semaines, mais il devient déjà clair que les pronostics autour de deux joueurs importants de la ligue ne se réalisent en aucun cas, selon Statistiques NBA. Et on s’attend à ce que les Los Angeles Clippers entrent dans une dérive négative en raison de l’absence de Leonard, dont Georges Paul Je n’allais pas pouvoir les retirer, alors que les attentes autour Damien Lillard Ils étaient très grands, après que le talentueux meneur de jeu ait accepté de rester dans l’Oregon pour chercher le énième tour vers le sommet. Ce qui se passe est absolument le contraire.

Damian Lillard, démenti du triple et à l’attitude apathique

Si les choses continuent comme ça, il sera impossible de ne pas donner un haut niveau de crédibilité aux nombreuses rumeurs qui planent sur la base et un éventuel transfert. L’équipe n’a pas fini de carburer et il est non seulement démenti face au panier, mais il souffre aussi de cette énergie et aura de compétition qu’il a toujours gaspillée. Il a tenté un total de 77 triples et n’en a marqué que 18, un chiffre impensable pour un joueur de son niveau et qui ne peut s’expliquer que par un problème mental. L’équipe ne semble pas opter pour quelque chose d’important.

Dame a une fiche de 18-77 sur trois cette saison (23,4%). Il pourrait aller 40-40 sur ses 40 prochains trois et il tirerait toujours sous 50%. pic.twitter.com/fgs1LniYU7 – StatMuse (@statmuse) 4 novembre 2021

Paul George, sérieux aspirant meilleur buteur de la saison

Peut-être que le fait de se voir à nouveau comme la référence de l’équipe et qu’il n’y ait pas trop de pression concurrentielle sur elle, libère l’attaquant et lui permet de jouer beaucoup plus détendu. Le fait est qu’il a visiblement élevé son niveau, il joue à l’aise et occupe pour lui des espaces naturels sur le terrain, ce qui le conduit à une moyenne de 28,9 points par match, le maximum de sa carrière. Ses pourcentages de frappes dans les triples et les tirs sur le terrain sont également imbattables, donc s’il continue comme ça, il choisit clairement de discuter du prix du meilleur buteur avec Curry.

PG cette saison : 28,9 PPG (plus haut en carrière)

7.7 RPG

4.7 APG

50,7 FG% (sommet en carrière)

42,2 3P% (sommet en carrière) Il est le meilleur marqueur de la NBA. pic.twitter.com/WAb2dVTwXi – StatMuse (@statmuse) 4 novembre 2021