Paul George : “Nous ne pouvons pas laisser les Suns jouer plus fort que nous, c’est la clé.”

Georges Paul est la principale raison pour laquelle Clippers de Los Angeles ils sont toujours en vie dans les éliminatoires de la NBA 2021. L’attaquant est à son meilleur durant toute la saison 2020/21 et a mené le 1-2 qui permet à la franchise de Los Angeles de rester en vie lors de la finale de la Conférence Ouest contre les Phoenix Suns .

Précisément, George a parlé lors d’une conférence de presse de la clé pour que les Clippers atteignent leur première finale NBA, et ce n’est autre que la suivante : “Nous devons simplement jouer plus fort qu’eux. Soyez plus forts. Ce soir. Nous avons été et nous avons remporté la victoire. Nous sommes conscients que nous ne pouvons renoncer à aucune victoire à domicile. “