Paul George perd ses cheveux – AS.com

Il est temps de parler de Paul George. Si Kawhi Leonard à côté, l’attaquant est de retour pour montrer cette meilleure version intermittente qui lui donne actuellement des chiffres pour être MVP. 26,7 points, 8,3 rebonds (plus haut en carrière), 5,4 passes décisives (plus haut en carrière), 2,5 interceptions (plus haut en carrière) et 46% en field goal, 36% en triples et 86% en triples. Les Clippers comptent 5 victoires consécutives après des débuts douteux au cours desquels l’attaquant a été capitaine général, référence incroyable et leader moral et spirituel. Et ils commencent à bien jouer et ont une grande fiabilité en attendant, encore une fois, ce Kawhi qui apparaît chez Staples pour voir ses coéquipiers mais n’a toujours pas de date de retour exacte, mais cela semble avoir laissé derrière lui ses désaccords, nombreux en été, avec les Angelenos et leur staff médical. Et, si son équipe continue comme ça, celle qui est restée, souvenez-vous, deux victoires de la Finale il y a quelques mois… qui sait ?

Paul George est passé à 24 points, 9 rebonds et 7 passes décisives (avec seulement 3 défaites) dans une nouvelle victoire à Los Angeles, cette fois contre les Blazers. Il l’a fait dans une réunion où le pouvoir collectif a régné sur l’individu, contre un rival en basse heure et avec un dernier quart-temps que les Clippers ont réussi à perfectionner. Également avec l’aide de Nicolás Batum, qui affiche une moyenne à deux chiffres pour la première fois en quatre saisons et qui, en route vers 34 ans, vit une seconde jeunesse que personne ne pensait revenir : 22 points et 6 sur 8 en triple contre Portland . Et avec l’aide de Reggie Jackson, cette base unidimensionnelle et flamboyante, ainsi que surpayé aux Pistons, qui a trouvé sa place dans le schéma d’un Tyronn Lue toujours sous-estimé, mais qui ne semble pas s’inquiéter du fait qu’il ne figure presque jamais parmi les meilleurs entraîneurs de la Ligue. 23 (10 sur 20 aux tirs) avec 6 passes décisives pour le meneur, superbe et retenu à parts égales.

Et la chose ne s’arrête pas là : Isaiah Hartenstein économise ses minutes au maximum et fait des dégâts dans la surface sans honte ni comparaison (14 buts en 17 minutes dont 6 sur 7 en field goal) ; Bledsoe, vilipendé (à juste titre) dans les Bucks, a obtenu 11 + 5 + 6 et ne s’est pas affronté en défense. Et Zubac avait encore 11 points, avec 7 rebonds. Un peu de tout contre les Blazers dans un match où l’équipe de Tyronn Lue a tiré exceptionnellement : 51,8% sur le terrain, 53,3% sur 3 points (16 sur 30, brutal) et seulement 8 défaites au ballon. Les Clippers n’ont inscrit que 4 jusqu’au quatrième quart (83-79) et à moins de 4 minutes de la fin, ils étaient à un jet de pierre de leurs rivaux (103-100). Après cela, partiel 8-0 clôturé avec un providentiel 2+1 de Paul George et adieu aux possibilités des Blazers, qui (encore une fois) étaient toujours de la partie et (encore une fois) ont perdu.

Ceux de l’Oregon, qui ne trouvent pas leur place en Ligue avec le changement d’entraîneur (Terry Stotts est parti et Chauncey Billups est arrivé), n’alimentent ni ne donnent espoir. 5-6 départ et défaite après deux victoires consécutives, un très bon qui a généré un certain optimisme contre les Lakers. Damian Lillard est allé à 27 points, dont 11 au quatrième quart, mais la réalité a prévalu face à un adversaire qui a simplement fait plus pour gagner. 13 points pour un McCollum qui est une ombre, plus par match que les statistiques, qu’il ne l’était à son époque, et 15 + 13 + 6 pour un bon Nurkic. Bons au rebond et dans la prise de décision, les hommes de Billups ont échoué au moment clé, juste au moment où ils avaient fait la partie difficile et avaient pris 3 points de retard : quatre attaques ratées consécutives, dont une faute sous le panier d’un Robert Covington (6 points et 2 sur 8 aux tirs en près de 39 minutes) qu’il a volé mais n’a pas résolu sous le panier. Et adieu aux chances de victoire.

Et il y a les Clippers. Intrépide face à l’adversité, insurmontable dans l’orgueil, héroïque dans les derniers playoffs et aussi dans un début où personne ne va bien, mais dans lequel ils commencent à (très) bien. Cinq de suite, comme on dit aux États-Unis, record de 6-4 (qui était de 1-4), du bon jeu, une reconnaissance de leur synchronicité et de leur jeu collectif et de rêver de choses plus grandes qui sont encore loin dans le temps (car il en reste beaucoup pour les playoffs, plus que tout), mais qui sont possibles s’ils maintiennent ce niveau jusqu’à ce qu’ils retournent Kawhi et voyons comment il est revenu. Pour l’instant, le héros c’est Paul George, ce joueur capable de tout, cette star qui ne l’aime pas mais joue excellemment, celui d’une autre planète qui a un niveau à revendre pour appartenir à la classe la plus élevée de la NBA. Bien que plusieurs fois il soit déterminé à prouver le contraire. Un joueur unique, spécial et controversé à la fois. Un homme capable d’être un jour au paradis et le lendemain en enfer. Et, en ce moment, un candidat pour MVP. Ça c’est sûr.