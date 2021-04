Paul George: “Peu importe que les soleils fassent du bruit, nous savons que tout dépend de nous”

Hit sur la table très important de Clippers de Los Angeles en battant Soleils de phénix et être à seulement deux matchs du classement de l’Arizona Western Conference. Paul George Il était le protagoniste sur le terrain, marquant 33 points, et en dehors, affichant un ton arrogant. “Peu importe le bruit qu’ils font, nous nous concentrons sur nous-mêmes parce que nous savons que tout dépend du niveau auquel nous jouons. Nous nous concentrons sur l’amélioration et aujourd’hui c’était amusant à battre”, a-t-il déclaré sur ESPN.