Paul George prend Phoenix et les Clippers restent en vie

29/06/2021 à 6h36 CEST

. / Los Angeles

Clippers de Los Angeles, avec un sublime Paul George, ils sont sortis vainqueurs de leur premier match à mort en finale de la Conférence Ouest et ont porté le score à 3-2 après gagner à domicile ce lundi aux Soleils Phénix (102-116). Les Angelenos, avec une attitude louable du début à la fin, ont donné une leçon de sacrifice et de survie pour ruiner la fête de certains Suns déjà vus en finale.

George a marqué 20 points dans un troisième quart-temps mémorable et a mis fin à sa rencontre exceptionnelle avec 41 points (15 sur 20 au tir), 13 rebonds et 6 passes décisives. Les huit joueurs de la très petite rotation des Clippers ont surmonté toute l’adversité et ont ajouté leurs deux cents dans une performance d’équipe impressionnante. A) Oui, reggie jackson a obtenu 23 points, 5 rebonds et 3 passes décisives, et Marcus Morris contribué avec 22 points. L’absence de Kawhi Leonard pour cause de blessure a été rejointe par le retrait d’Ivica Zubac également en raison de problèmes physiques.

Après avoir résisté à un 2-3 contre les Dallas Mavericks au premier tour et un 0-2 contre les Utah Jazz au second, les Clippers joueront mercredi au Staples Center de Los Angeles (USA) pour forcer le septième match. Du côté des Suns, qui ne se sont pas qualifiés pour une finale NBA depuis la saison 1992-1993, les plus marquants ont été Devin Booker (31 points, 4 rebonds et 3 passes décisives) et Chris Paul (22 points, 3 rebonds et 8 passes décisives).

Ceux de Phoenix n’ont pas pu égaler l’intensité et l’énergie des Clippers en un rien de temps, ont été alourdis par les revirements (14 à 9 de leurs rivaux) et ont subi 55% de tirs sur le terrain des Angelenos.

Orgueil blessé

Avec tout contre eux et la fierté blessée, les Clippers sont sortis déterminés à vendre chèrement leur défaite et ont offert un départ sensationnel. Les cinq derniers, la solution de Tyronn Lue qui a le mieux fonctionné pendant les séries éliminatoires, ont commencé le match à pleine vitesse et avec une demande défensive maximale d’une zone qui a confondu les Suns. Cela a permis aux Clippers de courir avec aisance et d’obtenir des paniers faciles de Reggie Jackson et Paul George (5-18 avec 7,26 à jouer). Cependant, le capitaine de ce début écrasant pour les Clippers était Marcus Morris, formidable à la fois sur le poteau contre Devin Booker et sur le tir extérieur (13 points au premier quart).

Les Suns, peut-être dépassés par les nerfs, ont dû conserver Devin Booker (11 points) comme seule ressource offensive, mais cela n’a pas suffi contre les Clippers qui, grâce aussi à un Reggie Jackson précis (12 points), ont régné main ferme le premier trimestre (26-36).

Les choses allaient très bien pour les visiteurs, à tel point que le centre DeMarcus Cousins, avec une présence très limitée dans les plans des Clippers, a apporté de l’air frais sur le banc avec 10 points en première mi-temps. La réaction des Suns est venue au deuxième quart-temps avec Booker, le seul fiable pour son équipe toute la nuit, et aussi avec le coup sûr du triple (47% dans les deux premiers quart-temps). Les Suns ont retrouvé leurs sensations et n’ont atteint que 2 points. Cependant, les Clippers ont relevé le défi avec un 0-7 dans les dernières minutes de la première mi-temps pour revenir à une douzaine de différence. Au final, un triplazo de Booker sur le klaxon a laissé le jeu très ouvert mais avec le vent en faveur des Clippers (52-59).

George récital

Peut-être un peu touchés sur le plan physique, les Clippers n’ont pas pu rééditer leur impressionnant début de match à la reprise. Les Suns en ont profité et, avec Chris Paul à la barre, ils ont façonné un superbe 10-2 qui a redonné tout espoir à leurs fans en prenant leur première avance de toute la soirée (62-61 avec 8.27 à jouer).

A un moment très délicat du duel, les Clippers ont pris une grande inspiration, se sont réfugiés dans la défense dans la zone et se sont livrés à l’inspiration déchainée de George. Du périmètre mais aussi en attaquant la surface avec beaucoup de courage, l’attaquant désespérait de quelques Suns qui se sont plantés dans le dernier quart avec beaucoup à ramer (78-91).

Ils ont essayé sans hésiter une seconde, exploitant surtout les minutes de repos sur le banc d’un George épuisé. Seulement quatre points ont été les Suns dans un quatrième quart-temps qui a commencé à sentir comme un retour avec un Booker qui frôlait le niveau paradisiaque. Cameron Johnson, Chris Paul et Torrey Craig se sont réunis autour du gardien, mais à ce moment-là un excellent Reggie Jackson a réclamé deux triples et un grand dunk qui a calmé l’anxiété des Clippers (96-108 avec 4,47 au compteur)

En fin de compte, un brillant George du lancer franc, après une vilaine gifle au visage de Jae Crowder qui a été sanctionnée de manière flagrante, a clôturé une victoire longue et très louable pour les Clippers.