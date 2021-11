Paul George réprime la rébellion des Mavericks sans Doncic

Un 2 + 1 de Jalen Brunson sur Terance Mann est devenu une faute offensive du meneur des Mavs après l’examen. Les Texans y sont arrivés lors de leur visite à Los Angeles pour s’affronter, sans Luka Doncic, à l’une des équipes les plus aptes de la compétition. Si ce panier avait atteint le tableau de bord avec Brunson marquant le supplément, le score aurait été de 94-92 avec 52 secondes à jouer. Cependant, les arbitres ont changé la signalisation et les Clippers ont marqué grâce à Reggie Jackson, touché d’une baguette magique tout l’après-midi. Le meneur a décidé de suspendre la tentative de grève des Mavs, que sans leur étoile ils ont mis les Angelenos contre les cordes dans un exercice de courage et de fierté digne d’éloges. Mais toute révolution inachevée n’aboutit à rien et les conclusions de l’affrontement sont plus que claires : Kristapz Porzingis a des brins de talent, les Mavericks ont besoin de Luka Doncic et Paul George… Quoi qu’il en soit. C’est une vraie star.

La bataille acharnée était comme une nuit où vous sortez sans attentes et finissez par trouver un plaisir aussi inattendu que mérité. Les Clippers-Mavericks ne vont pas non plus changer nos vies., mais les Texans ont très bien joué et ont fait suer les Clippers, qui devancent leurs rivaux de la Conférence Ouest : 10-7 pour eux, 9-7 pour l’équipe dirigée par Jason Kidd. Un poco de todo y poco de mucho para resolver con acierto un duelo atractivo hasta tal punto, que Kawhi Leonard cambió su siempre rostro impertérrito por la algarabía propia de la farándula y la parafernalia que envuelve a la NBA en general ya la ciudad de Los Angeles en particulier. Autant les Lakers sont ceux qui ont adopté cette attitude, la même chose peut être vue dans d’autres endroits de la compétition nord-américaine. L’habituel : vivre dans un film constant, avec de vrais personnages qui interprètent le scénario comme s’ils étaient de simples acteurs.

Porzingis, dans son meilleur ton physique depuis sa fameuse blessure avec les Knicks, était à 15 points et 8 rebonds en seulement 16 minutes de jeu à la mi-temps. Il a terminé avec 25, mais n’a plus attrapé de balle sous les cerceaux, une tendance bien triste dans un jeu d’une grande intensité, mais terrible dans le coup. Du moins, de la part des Mavericks, qui sont restés à un pauvre 6 sur 30 en triple, un chiffre ignominieux qui leur a trop fait mal dans un dernier quart-temps endiablé et dans un match où ils étaient menés à 12, mais dans lequel ils sont apparus à la porte avec un panier de Porzingis à plus de 2 minutes de l’arrivée qui a énervé les locaux : 88-85. Parmi tout cela, 20 points à un Brunson qui a remporté le panier qu’il a le plus aimé marquer, et beaucoup de délire dans une attaque qui n’avait pas la capacité innée de Luka Doncic pour manier le ballon, profitez des doubles défenses et fournissez à vos coéquipiers des tirs simples. Il a été tenté collectivement, mais Tim Hardaway (2 sur 12 au tir), Maxi Kleber (2 sur 7) ou Dorian Finney-Smith (2 sur 6) n’ont pas trouvé les mêmes facilités en tirant seul qu’avec l’opposition. Créer votre propre plan est toujours difficile.

Dans les Clippers, ils ont résolu les problèmes habituels. A 88-85, Paul George a réalisé deux lancers francs. Avec 90-87 et après son propre échec, il écrase en transition. Et avec 92-89 et après temps mort, panier dégagé et suspendu. Le reste, l’apparition fugace de Jackson (23 points et belle performance), mais beaucoup de focus pour une star qui a terminé avec 29 points et reste l’un des candidats les plus forts MVP en ce début de saison. Bien sûr, Curry est là. Et malheureusement, il n’y a personne comme Curry. Une de ces injustices qui font de sa personne une valeur unique et incalculable, tout en nous empêchant d’en voir des clones. Ceux que même la machine la plus précise n’a pas pu créer. Parmi tant de verbiage, on continue : 16 points et 10 rebonds d’Ivica Zubac, qui a bien fermé Porzingis sous les cerceaux mais n’a pas pu le contrôler à l’extérieur. Et 9 points de Kennard, 6 d’Ibaka, 7 de Mann (ce qui a fait ressortir la faute offensive controversée de Brunson). Bref : Paul George, un super Jackson et si ça, le reste.

Doncic n’a pas de date de retour et va au jour le jour. Et il ne semble pas que sa défaite va se prolonger indûment, mais les Mavs ne sont pas non plus une équipe différente de celle qui a perdu les deux dernières années en séries éliminatoires et au premier tour, soit dit en passant, contre les Tondeuses. L’équipe de Tyronn Lue, quant à elle, se remet de deux défaites inattendues contre les Grizzlies et, surtout, les Pélicans, de reprendre le chemin de la victoire à domicile, dans un match vraiment travaillé et c’était difficile pour eux de servir, mais ils ont servi. C’est le thème d’une équipe qui cherche à aller plus haut et à faire fonctionner correctement toutes les machines avant l’arrivée de Kawhi Leonard. Et là, nous verrons ce qui se passe. Selon quand et surtout comment la grande star revient. De son attachement à un groupe au diapason plus que jamais. De combien il est retenu avec ses prétentions de grandeur, sa colère contre les médecins et la corde toujours tendue par ce soi-disant environnement. L’avenir des Clippers en dépendra. En gros, parce que le reste fonctionne. On le voit déjà.