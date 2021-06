Paul George se déguise en héros et les Clippers gagnent à Phoenix

Clippers de Los Angeles ils n’abandonnent pas. Soleils de phénix Il a eu son premier ballon de match pour se qualifier pour la finale de la NBA et ils l’ont gaspillé. Ils ont perdu à domicile 116-102 dans un duel dans lequel les Angelenos sont sortis plus connectés et étaient pratiquement toujours devant. Georges Paul Il a encore été extraordinaire et les hommes de Ty Lue tenteront de forcer le septième lors du prochain match à jouer au Staples Center.

Le jeu de PG était tout simplement sublime (tout comme sa performance depuis que Kawhi Leonard est blessé et qu’il a dû ramasser le fusil pour diriger son équipe). Il a terminé avec 41 points (15 sur 20 du terrain, 8 sur 8 du personnel), 13 rebonds, 6 passes et 3 interceptions. Il était très bien accompagné par Reggie Jackson (23 points) et Marcus Morris (22 points). Sur le banc, DeMarcus Cousins ​​​​a contribué 15 points (7 sur 12 du placement) et 3 passes décisives en seulement 11 minutes de jeu.

Chez les Suns, les 31 points d’un Devin Booker n’ont servi à rien qui a terminé le duel avec 9 sur 22 aux tirs du terrain. Chris Paul est passé à 22 points et 8 passes décisives et Cameron Johnson a contribué 13 points sur le banc. Double-double pour Deandre Ayton avec 10 points et 11 rebonds.

Effort total de l’équipe. – @honey met en évidence une grande victoire au Game 5. pic.twitter.com/LlOxH123Ch – LA Clippers (@LAClippers) 29 juin 2021

Sixième match chez Staples

Le Staples Center accueillera le sixième match entre les Phoenix Suns et les Los Angeles Clippers. Pour l’instant, malgré le triomphe d’hier, les Suns restent 3-2 dans la série et, s’ils gagnent à LA, ils iront en finale. Si les Angelenos le faisaient, nous irions au septième rang en Arizona.