Paul George : “Si Phoenix veut gagner cette série, il va falloir qu’ils offrent leur meilleur niveau”

Georges Paul Il s’est déguisé en MVP ce matin pour donner la victoire aux Los Angeles Clippers lors du match 5 de l’éliminateur de la finale de la Conférence Ouest des NBA Playoffs 2021 contre Soleils phénix. Le joueur de la franchise Angelina a atteint son record de buts personnels en séries éliminatoires, avec 41 points, pour réduire de 2-3 au total dans la série.

George est persuadé que s’il y a une équipe qui peut revenir 3-1 dans ces playoffs, c’est bien la sienne, et que les Suns vont devoir passer devant les Clippers s’ils veulent vraiment atteindre la finale : “Ils sont va devoir travailler dur pour nous battre. Offrir son meilleur niveau. On ne va pas jeter l’éponge, on va se battre jusqu’au bout.

Rappelons que les Los Angeles Clippers sont revenus deux 2-0 à la fois au 1er tour et en demi-finale de conférence de ces Playoffs 2021.