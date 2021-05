Paul George tape sur Campazzo: “Ce n’est pas un défi pour moi …”

L’adaptation de Facundo Campazzo à la NBA s’améliore de plus en plus. Le garde argentin a de plus en plus de minutes, et la malheureuse blessure de Jamal Murray lui a valu le titre et Mike Malone a de plus en plus confiance en un joueur contraint de faire un pas en avant face aux séries éliminatoires, auxquelles les Nuggets font face sans Murray mais avec beaucoup de guerre à mener. Le meneur de jeu compte en moyenne plus de 10 points et 6 passes décisives au cours des sept derniers matchs et joue un rôle très important des deux côtés du terrain, contribuant à l’attaque, s’adapter à jouer sans ballon qui passe beaucoup entre les mains de Nikola Jokic et défendre ses rivaux de manière excellente, tout en contribuant à ces actifs incorporels que les entraîneurs aiment tant. De plus, il y a à peine trois matchs, il a réalisé sa meilleure performance en NBA, avec un double-double de 19 points et 10 passes décisives contre les Pélicans, dans une victoire importante pour son équipe.

Contre les tondeuses, dans ce qui était le dernier match joué par les Nuggets, Campazzo a terminé avec 10 points, 3 rebonds et 3 passes. Sa performance, cependant, a été à l’honneur pour sa défense contre Paul George, qui a désespéré dans de nombreux moments de l’accident. L’attaquant de l’entité de Los Angeles a terminé avec 20 points, mais avec des pourcentages désastreux de buts sur le terrain: seulement 5 sur 21, avec de nombreux échecs causés par la défense rivale, à laquelle Campazzo a activement participé. Son ennui continu a fini par faire des ravages sur George, qui a donné une forte poussée à la base en raison du désespoir et du comportement antisportif qui en a résulté indiqué par les arbitres.

Lors d’une conférence de presse, George a été interrogé sur la question, mais l’a minimisé et sous-estimé l’activité de l’Argentin malgré le fait qu’il en était visiblement ennuyé sur la piste. “Ce n’était pas un défi pour moi”, a déclaré la star de l’équipe de Tyronn Lue, qui marque en moyenne 23,7 points par match. cette saison avec 47% de buts sur le terrain, des chiffres qui ont été considérablement réduits dans le duel contre les Nuggets. Une scène plus très typique de la NBA dans laquelle George voulait revendiquer sa supériorité, malgré le désespoir montré par une poussée très moche. D’une manière ou d’une autre, la victoire a été pour les Nuggets. Et Facundo Campazzo continue de progresser. En fin de compte, tout va bien au Colorado. Ce n’est pas pour moins.