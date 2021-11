Paul George vaque à ses affaires

Les Clippers sont adorables. Et ils sont, en ce moment, la meilleure équipe de la NBA. Quelque chose d’étrange si l’on considère l’histoire d’une petite équipe avec des prétentions de grandeur, créé par l’avare Donald Sterling et que la seule chose qu’il a faite au début était de vivre des miettes des Lakers que Jerry Buss a laissées lorsqu’il a acquis la franchise, en 1979. L’histoire récente des Clippers, eh bien, a radicalement changé celle qui n’est pas si récent, avec Steve Ballmer devenu propriétaire de la franchise après Sterling et le scandale qui a déclenché ses commentaires racistes a dû sortir par la porte arrière de la NBA. Un épisode superbement résolu, soit dit en passant, par un nouveau venu Adam Silver, qui a évité le boycott des joueurs et a pris le contrôle de la situation grâce à son esprit privilégié et son discours magnétique.

Au-delà de tout cela, les Angelenos ont fait un pas de plus. Sans Kawhi Leonard, cet être mystérieux que personne ne connaît ou pense connaître, les Clippers ont été faits en partie avec l’approbation de l’opinion publique, ce lieu où les batailles qui décident des guerres sont gagnées et perdues. Ils le font à un début de saison fantastique, dans lequel ils ont commencé 1-4 et sont maintenant 7-4. Mais aussi, bien sûr, lors des derniers playoffs, dans un extraordinaire exercice de résilience qui les a menés aux premières finales de Conférence de leur histoire. Il n’y a que deux équipes qui n’ont jamais participé à ce tour : Frelons et pélicans. Intrinsèquement liés, avec des vies parallèles et une histoire aussi petite que sa base sociale. Les Clippers sont déjà, après de nombreux déboires et efforts, à un autre niveau. Enfin.

Contre le Heat, les Clippers ont ajouté leur sixième victoire consécutive. Une séquence dans laquelle les Thunder, les Timberwolves, les Hornets, les Blazers et les Heat sont tombés deux fois. Et maintenant, ils ont trois autres matchs à domicile contre les Wolves, les Bulls et les Spurs.. Le deuxième d’entre eux sera vraiment intéressant ; les deux autres rivaux, en théorie, plus réalisables. En ce qui concerne Miami, le Heat est arrivé puni par des blessés, notamment Jimmy Butler, qui avec une gêne au genou droit est toujours absent. Au total, l’équipe de Floride a trois défaites consécutives, deux contre des équipes de Los Angeles en deux matchs (et coup sur coup) qui n’ont perdu que trois points, le premier d’entre eux en prolongation. Et, bien qu’ils ne soient en aucun cas dans une situation préoccupante, ils ont cessé, au moins momentanément, d’être cette équipe des duels initiaux que certains analystes ont mis dans les bassins pour le ring.

Le Heat a commencé à voler au Staples Center : 40 points au premier quart-temps. Tyronn Lue n’a pas tardé à faire les ajustements nécessaires pour que dans le combiné des deuxième et troisième périodes, Les hommes d’Erik Spoelstra marqueront moins de points (38) que dans les 12 premières minutes. Bien sûr, le Heat n’a pas baissé les bras et a transformé un résultat de 108-100 à 1:48 pour la fin (après un triple de Reggie Jackson), en un de 108-107 avec un peu plus de 40 secondes à jouer et grâce à un génial 2 + 1 de Kyle Lowry. Et la fin du match, plutôt que de frapper plus, était basée sur le fait de manquer moins : Jackson a marqué deux lancers francs, Lowry a répondu (110-109), Jackson a marqué deux autres lancers-francs et PJ Tucker, après un temps mort, tâtonné sur une mauvaise passe interceptée par un autre vétéran, Nicolas Batum. Et là, ils ont condamné les Clippers, qui ont vu de très près l’enchaînement de la rébellion, la menace de retour. Mais ils ont résisté avec solvabilité et tempérance dans une dernière minute tachycardique.

Paul George était à nouveau, bien entendu, le meilleur joueur du match : 27 points, 4 rebonds et 5 passes décisives pour lui. Zubac a ajouté 18 + 11, Reggie Jackson 22 points (et les 7 derniers de son équipe), Bledsoe 21 et Luke Kennard 12 autres sur le banc. Dans le feu, Bam Adebayo a trop puni le rival pingtura : 30 points avec 11 rebonds. Tucker, malgré la dernière défaite, a fait un bon travail défensif (6 + 10), Tyler Herro a marqué 23 points et récupéré 7 rebonds (mais fait 0 sur 6 en triple) et Lowry, toujours clairvoyant, est passé à 25 + 5, avec un bon 9 sur 17 tirs depuis le terrain. Le triple a été une torture pour le Heat (9 sur 41, 22 %), qui a remporté la bataille du rebond (50-42) mais n’a pu gérer l’avantage initial ou revenir à la fin. Ça oui, contre ces Clippers, une marche de plus est nécessaire pour décrocher une victoire. Une équipe compensée, énorme et qui joue mieux que quiconque. Et avec Paul George comme chef. Presque rien.