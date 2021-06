Paul Gilbert de Mr. Big sort le clip de “Hello North Dakota !”

M. GROS guitariste Paul Gilbert vient de sortir son 16e album studio solo, “Les loups-garous de Portland”, passant par Le club des joueurs. Le clip officiel du dernier single du disque, “Bonjour Dakota du Nord !”, peut être vu ci-dessous.

Gilbert déclare : « Commençons par les choses que j’aime. Les arbres. Les rivières. Mon atelier de réparation de guitares, ma boulangerie et mon épicerie. De beaux endroits pour marcher et faire du vélo. Conduire à n’importe quoi en moins de 15 minutes. Mon musicien et ingénieur du son des amis. De petites entreprises et de merveilleux restaurants. L’école et les professeurs de mon fils. La boulangerie à tartes ! J’adore tout ça. Et puis il y a les autres trucs que l’on voit aux infos. Je ne veux pas frapper Portland pendant que c’est en panne. Mais si ça reste comme ça, j’aurai peut-être besoin de m’éclipser. J’espère vivre dans un endroit qui ne fait pas tellement l’actualité. Je n’ai pas beaucoup entendu parler du Dakota du Nord ces derniers temps, ce qui est bien. En fait, je n’y suis jamais allé. J’aime le bison. C’est un début. Merci.

Avec le verrouillage international mettant le monde en attente, Gilbert a décidé, plutôt que d’attendre, il s’est mis à jouer lui-même de tous les instruments de l’album. “Il m’a fallu environ six mois pour y penser, mais il m’est finalement venu à l’esprit que je pouvais jouer de tous les instruments moi-même. J’ai toujours aimé jouer de la batterie, et je peux assez bien jouer de la basse et des claviers pour faire le travail, ” il dit.

Parlant de la première chanson sortie de l’album, il explique : « La plupart de mes titres viennent des paroles que j’écris pour faire démarrer une mélodie. J’ai même imprimé les paroles dans les notes de pochette de l’album, donc vous pouvez « lire » pendant que vous écoutez la musique.

“« Argument sur la tarte » est l’un de mes favoris. Ces paroles sont venues de mes expériences d’avant le verrouillage en m’arrêtant dans mon magasin de tartes local pour une tranche de rhubarbe aux fraises. Au milieu de toute l’angoisse du brassage à Portland, le magasin de tartes était un endroit où tout le monde était heureux et en paix. Manger de la tarte semblait être quelque chose sur lequel tout le monde pouvait s’entendre. Comme mon esprit a l’habitude de rechercher les contrastes, j’ai commencé à me demander ce que les gens pourraient être contre la consommation de tarte.”

Enregistré à Studio d’Opale à Portland avec co-producteur et ingénieur Kevin Hahn, “Les loups-garous de Portland” vu Gilbert sortant certaines de ses guitares préférées actuelles pour le travail. “J’ai surtout utilisé mes guitares Ibanez Fireman”, dit-il. “J’ai aussi collectionné des guitares Ibanez vintage ces derniers temps. J’ai apporté quelques modèles des années 70, 80 et 90 comme l’Ibanez Artist, Roadstar II et Ghostrider. J’ai également apporté et modifié une Epiphone Olympic des années 60. Je utilisé pour jouer ceux dans les premiers jours de COUREUR X, donc c’était amusant d’avoir une guitare qui me rappelait mon premier style de shredder.”

L’inspiration du titre de l’album vient en partie du Warren Zevon chanson “Les loups-garous de Londres”. “Je vis à Portland et j’ai pensé qu’il serait amusant de substituer le nom de ma ville beaucoup moins connue”, Paul dit. « Mon idée originale pour le ‘Loups-garous’ était juste les gars de mon groupe et moi. Lorsque nous jouons de la musique, c’est notre version de « hurler à la lune ». Malheureusement, Portland est devenue plus « connue » au cours de la dernière année pour des événements assez tristes à regarder. Et ‘Loups-garous’ pourrait prendre d’autres significations que je n’avais certainement pas anticipées. Mais le titre, pour moi, a toujours un sens musical.”

Gilbert est une force redoutable. De son temps dans les métallurgistes de Los Angeles COUREUR X aider à former M. GROS, l’un des noms les plus vénérés de l’époque, sa carrière solo distinguée l’a vu sortir 15 disques acclamés et invité sur des albums de noms aussi divers que Todd Rundgren, QUILLES POUR SOUPE, Glenn Hugues et MC Lars. Il a également tourné avec Joe Satriani et Jean Petrucci en 2007 (“G3”) et deux ans plus tard avec Richie Kotzen et Georges Lynch (“Génération Guitare”). Sans parler d’un long mandat en tant qu’enseignant et instructeur très demandé. Cela a commencé alors qu’il était encore adolescent, embauché en 1985 par le prestigieux Guitar Institute Of Technology (GIT) de Los Angeles.

“Je ne suis pas devenu musicien pour crier mes idées, mes plaintes ou mes philosophies à qui que ce soit”, Paul dit. “J’aime la musique à cause de la musique. J’aime donc ma méthode d’utilisation de mes diatribes intérieures comme échafaudage pour construire des mélodies. Cet échafaudage peut ensuite être retiré pour dévoiler une musique émotionnelle pure. Cela fonctionne parfaitement pour moi et, espérons-le, pour mes auditeurs.

“Je dois être capable de visualiser suffisamment bien l’apparence et le son de mon manche pour jouer avec précision dans mon esprit”, explique-t-il. “C’est presque comme de la vraie guitare à air ! Ensuite, quand je vais jouer de la musique, j’ai de bonnes chances de voir mes intentions mélodiques se réaliser. Et c’est à peu près le meilleur sentiment au monde.”

“Les loups-garous de Portland” liste des pistes :

01. Bonjour Dakota du Nord !



02. Mon Dieu



03. Loups-garous de Portland



04. Professeur au Conservatoire de Leningrad



05. Argument sur la tarte



06. Significatif



07. Je veux pleurer (même si je ne suis pas triste)



08. Une ovation tonitruante a secoué les colonnes



09. Les gens qui résolvent les problèmes



dix. (Vous ne seriez pas capable de gérer) Ce que je gère tous les jours

photo par Jason Quigley