Paul Gosar défend Ashli ​​Babbitt et demande le nom de l’officier qui l’a tuée ⋆ .

Le représentant américain Paul Gosar (R-AZ) a posé des questions perçantes lors d’une audience du Comité de surveillance et de réforme de la Chambre sur les manifestations pour la plupart pacifiques au Capitole américain le 6 janvier, et a spécifiquement interrogé le procureur général par intérim Jeffrey Rosen et le chef de la police de Capitol Hill, Robert Conti, sur la mort du manifestant non armé Ashli ​​Babbitt.

“M. Rosen, vous souvenez-vous du nom de la jeune femme, une vétéran enveloppée dans un drapeau américain, qui a été tuée au Capitole américain », a commencé Gosar. Rosen a répondu en balbutiant: “Je le fais, euh, son nom était Ashli ​​Babbitt.” Babbitt reste le seul manifestant tué lors de l’événement et la seule personne décédée des suites directes des activités de la journée. L’officier Brian Sicknick et les autres manifestants décédés ont ensuite été jugés comme ayant succombé à des causes naturelles par le médecin légiste de Washington, DC.

Gosar a alors demandé à Rosen: «Ashli ​​Babbitt était-elle armée», ce qui a provoqué une autre réponse bégayante du procureur général par intérim du régime Biden. «Euh, encore une fois membre du Congrès, je veux être respectueux de vos observations, mais je ne veux tout simplement pas parler de situations individuelles. Gosar a alors récupéré son temps. «Non, M. Rosen, je récupère mon temps. M. Rosen, non, elle ne l’était pas. Elle était enveloppée dans un drapeau américain », intervint Gosar. Il a ensuite demandé: «La mort d’Ashli ​​Babbitt était-elle un homicide?»

DITES SON NOM: @DrPaulGosar se lève pour Ashli ​​Babbit et demande à savoir qui l’a assassinée pic.twitter.com/9Sb6WwArGp – Chief America 1st Trumpster (président élu) (@ChiefTrumpster) 12 mai 2021

Rosen refusa de nouveau de répondre, retournant à sa position antérieure. «Membre du Congrès, je n’essaie pas de me rendre inutile ici, mais je ne peux tout simplement pas faire de commentaire», a déclaré Rosen. Gosar a de nouveau interrompu: «Je comprends, je comprends, mais, en récupérant mon temps, comme le dit le certificat de décès, c’était un homicide. Qui a exécuté Ashli ​​Babbitt?

À ce stade, Rosen a de nouveau refusé de répondre. “Membre du Congrès, je vais juste devoir dire la même chose ici, je ne veux pas entrer dans les faits spécifiques des enquêtes.” Gosar a ensuite tourné la question vers Conti et a demandé, chef Conti, quelles sont les règles d’engagement lors des manifestations de DC?

Conti a ensuite admis, tout en balbutiant: «Aux manifestations de DC, monsieur, oui, nous euh, la seule fois où, euh, nous nous engageons, enfilons un équipement anti-émeute, ce genre de chose, c’est dans des situations où une attaque est en cours, monsieur. “

Sur les réseaux sociaux, Gosar a récemment déclaré que le peuple américain méritait des réponses concernant sa mort. “Les gens ont le droit de savoir: qui a exécuté une femme non armée de 100 livres à bout portant sans avertissement, sans ordre ni force non létale”, a écrit Gosar, accompagné d’une capture d’écran d’un article de Fox News contenant la couverture de Tucker Carlson. sa mort.

Le peuple a le droit de savoir: qui a exécuté une femme non armée de 100 lb à bout portant sans avertissement, sans ordre ou avec une force non létale? pic.twitter.com/eTrgyhM8on – Paul Gosar (@DrPaulGosar) 12 mai 2021

La famille d’Ashli ​​Babbitt s’est engagée à intenter une action civile contre la police de Capitol Hill après que le ministère de la Justice de Biden ait choisi de ne pas porter plainte contre l’officier toujours anonyme responsable de sa mort le même jour que le FBI Biden a arrêté le journaliste qui a enregistré ce qui peut être la vidéo la plus claire de l’officier qui lui a tiré dessus.