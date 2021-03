Paul Heckingbottom nommé patron par intérim de Sheffield United jusqu’à la fin de la saison après le départ de Chris Wilder

Sheffield United a confirmé que le manager des moins de 23 ans, Paul Heckingbottom, prendrait la tête de l’équipe pour le reste de la saison après le départ de Chris Wilder.

L’association quinquennale de Wilder avec les Blades a pris fin samedi soir par consentement mutuel.

Getty Images Tindall devrait déménager à Bramall Lane

Heckingbottom, qui a précédemment dirigé Barnsley, Leeds et Hibernian, sera assisté de l’ancien patron de Bournemouth Jason Tindall et de l’ancien assistant de Wilder, Alan Knill.

C’est un grand honneur d’être considéré comme dirigeant ce club jusqu’à la fin de la saison et je remercie le conseil d’administration de m’avoir fait confiance », a déclaré Heckingbottom à sufc.co.uk.

«Nous avons beaucoup de travail à faire, mais nous avons un excellent réseau de soutien, qui apportera tous des connaissances et une expérience précieuses, alors que nous cherchons à terminer la saison en beauté.

À son départ, Wilder a déclaré: «Être directeur de Sheffield United a été un voyage spécial et que je n’oublierai jamais.

«J’ai été ravi d’avoir cette opportunité en 2016 et j’ai été ravi du succès que nous avons obtenu, y compris deux promotions et un meilleur résultat en Premier League.

«Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué aux réalisations du club en cours de route, y compris les joueurs, le personnel et, en particulier, les supporters.

AFP Wilder était une bouffée d’air frais en Premier League la saison dernière – mais les choses ne s’étaient pas déroulées comme prévu ce trimestre

Wilder, un jeune fan de Sheffield United, a pris la relève en mai 2016 et a remarquablement guidé les Blades du pied de la Ligue 1 à la Premier League en trois ans.

Les Blades ont dépassé les attentes en terminant neuvième en 2019/20, mais cette campagne a été une tout autre histoire: gérer seulement quatre victoires en 28 matchs, marquer seulement 16 buts et en concéder 45.

Une déclaration du club disait: «Nous sommes convaincus que tous les fans des Blades du monde entier se joindront à nous pour remercier Chris pour son travail acharné, son engagement et son expertise dans la conduite du club.

«Maintenant, le club va tourner son attention pour terminer la saison aussi fort que possible et si nous sommes relégués, pour préparer le championnat.

Aujourd’hui est un triste jour pour tout le monde dans ce grand club de football. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et ma famille, je ne l’oublierai jamais. Nous avons vraiment partagé des moments fantastiques sur et en dehors du terrain ensemble. Désolé, nous vous avons laissé tomber à la fin. pic.twitter.com/0iANmyEzo0 – Oli McBurnie (@oli_mcburnie) 13 mars 2021

«Nous confirmons notre intention de garder le noyau du groupe de joueurs ensemble et continuerons d’investir davantage dans l’académie et la première équipe, afin de nous placer dans la meilleure position possible pour l’avenir.»

L’attaquant de United Oli McBurnie a écrit sur Twitter: «Aujourd’hui est un triste jour pour tout le monde dans ce grand club de football.

«Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et ma famille, je ne l’oublierai jamais.

«Nous avons vraiment partagé des moments fantastiques sur et en dehors du terrain ensemble. Désolé de vous avoir laissé tomber à la fin. «

Le défenseur John Egan a également remercié Wilder sur la même plateforme, en tweetant: «Merci pour tout. Le temps de nos vies. »