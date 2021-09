in

La WWE Survivor Series 2021 aura lieu le 21 novembre au Barclays Center. Il y a encore beaucoup d’action luchistique à se dérouler dans la société McMahon auparavant. À commencer parce que le 26 septembre sera le moment des Extreme Rules 2021. Et Crown Jewel aura toujours lieu le 21 octobre. Cependant, Paul Heyman pense déjà à ce PPV et à l’équipe idéale qu’il veut former.

Paul Heyman pense déjà aux Survivor Series 2021

S’exprimant récemment sur le Z100, le représentant de Roman Reigns a proposé cette idée:

«Roman Reigns, Les Usos et moi. Montez (Ford) est le plus bruyant des Street Profits, mais (Angelo) Dawkins est aussi un étalon. Ils se complètent, ainsi que toutes les tenues que vous avez vues au cours des 20 dernières années. “Les Street Profits sont, à l’exception des Usos, la meilleure équipe des 20 dernières années. C’est dommage qu’ils soient sur SmackDown en même temps que les Usos. Les Street Profits devraient être champions, mais ils ne le seront pas parce que les Usos ont le titre. »

Ce ne serait certainement pas fou pour cette équipe de se constituer pour Survivor Series étant donné précisément que les cinq combattants sont de la même marque. Même s’il faut noter que WWE Draft 2021 aura probablement lieu en octobre et ils ne seront peut-être pas pour quand le pay-per-view est.

Et en parlant de règles extrêmes, l’affiche annoncée pour le moment est la suivante:

CHAMPIONNAT WWE

Bobby Lashley (c) contre. Randy Orton

CHAMPIONNAT UNIVERSEL

Règnes romains (c) vs. Finn Balor

CHAMPIONNAT FÉMININ SMACKDOWN

Becky Lynch (c) contre Bianca belair

CHAMPIONNAT CRU FÉMININ

Charlotte Flair (c) contre Le bonheur d’Alexa

CHAMPIONNAT DES ÉTATS-UNIS

Damian Prêtre (c) vs. Sheamus