Paul Heyman révèle qu’il était réticent à être à la WWE TV avec Roman Reigns en raison du partenariat avec Brock Lesnar

Roman Reigns et Paul Heyman sont au milieu d’un partenariat ultra-réussi.

Le chef tribal est devenu la plus grande star de la WWE et peut-être de l’industrie, ce que la WWE a toujours voulu.

WWE

Reigns s’est aligné avec Heyman dans un partenariat de rêve

Cependant, cela n’est pas le résultat direct de leur acte de babyface gavé de force, cela vient de l’union du talon avec Paul Heyman.

Le créateur d’ECW a rencontré son plus grand succès en tant que manager avec Brock Lesnar, remontant jusqu’en 2002.

Heyman était avec Lesnar aussi récemment que WrestleMania 36 en 2020, mais la Bête incarnée n’a pas été vue à la WWE TV depuis et son contrat avec la société a expiré.

S’adressant à Sports Illustrated, Heyman a révélé qu’il hésitait à s’associer à quiconque sur WWE TV en raison du travail qu’il avait fait avec Lesnar.

Paul Heyman a aidé Brock Lesnar à devenir l’une des plus grandes superstars de la WWE de tous les temps

«Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point j’étais réticent à faire quoi que ce soit dans cette industrie après les huit ans, sans parler des 18 ans, que j’ai mis en place avec Brock Lesnar», a déclaré Heyman.

«Regardez nos réalisations: une course de 500 jours en tant que champion, plusieurs championnats du monde, la plus grande et la plus historique victoire de l’histoire du divertissement sportif dans la conquête de« The Streak ». Il y avait très peu de chances que je revienne à l’écran. »

«Pour moi de poursuivre, devant la caméra, la vie après Brock Lesnar, le seul leurre qui pouvait me séduire même pour tenter un objectif aussi impossible était de le faire avec quelqu’un qui vivrait sa vie dans la poursuite de cette impossibilité, et c’est Roman Reigns », a révélé Heyman.

«Et c’est pourquoi quelqu’un, c’est pourquoi n’importe qui et c’est pourquoi tout le monde devrait regarder Roman Reigns. À chaque micromoment dans lequel il se trouve, vous assistez à la poursuite de la plus grande carrière de tous les temps dans les annales du sport, dans les annales du divertissement et dans les annales du divertissement sportif.

Roman Reigns et Paul Heyman travaillent ensemble, c’est une grosse affaire

Reigns a été champion universel 249 jours au moment de la rédaction de cet article et a remporté le titre une semaine seulement après son retour à SummerSlam.

«Continuez à regarder parce que ce n’est pas pour toujours», dit Heyman. «C’est une opportunité rare, et cela ne dure que le temps que Roman Reigns décide que cela devrait durer. Il y a un ensemble de travaux en cours qui ne sera pas égalé, et il y a une force motrice, une vision, un rêve, un désir, un désir et un désir d’accomplir.

«Notre objectif est clair. Empilez ‘Stone Cold’ Steve Austin, The Rock, The Undertaker, Shawn Michaels et Bruno Sammartino – ces noms de Mount Rushmore qui sont au-delà de l’emblématique – les empilent tous ensemble et ils ne pourront pas atteindre le niveau que Roman Reigns atteindra accomplir.”

Paul Heyman est l’un des meilleurs managers de tous les temps en lutte

«C’est le but ici. Je dis cela en tant qu’artiste hype; Je dis cela en tant que «conseiller spécial» du «chef tribal», mais il n’y a pas de battage médiatique dans cette hyperbole – c’est ce qu’ils appellent une fusillade.

Une façon pour Reigns de faire cela serait d’affronter son cousin dans la vraie vie, The Rock, lors d’un prochain WrestleMania. La spéculation persiste sur le plan de la WWE, mais seul le temps le dira.