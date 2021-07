Paul Hodgkins obtient une peine de 8 mois pour violation du Capitole américain ⋆ 10z viral

Capturé sur vidéo de surveillance en agitant un Donald Trump drapeau près de l’estrade de la salle du Sénat américain le 6 janvier, l’homme de Floride Paul Hodgkins a été condamné lundi à huit mois de prison. Hodgkins, 38 ans, est la première personne inscrite au registre des infractions au Capitole des États-Unis à être condamnée pour avoir commis un crime, et les procureurs ont fait valoir qu’une peine sévère était nécessaire pour empêcher les autres de se livrer à des actes de “terrorisme domestique”.

Bien que l’avocat de la défense de Hodgkins ait rejeté l’étiquette de terrorisme domestique comme une menace pour les libertés du premier amendement, le juge de district américain Randolph Moss coupé l’argument de la défense selon lequel le siège du Capitole était une manifestation qui s’est transformée en émeute.

“Il y avait des gens qui envahissaient les couloirs du Capitole en scandant “Où est Nancy?””, Le juge Moss, un Barack Obama nommé, réprimandé.

Il a ajouté plus tard: “C’est plus qu’une simple émeute.”

Moss a ajouté qu’il n’y avait rien dans la violation du Capitole des États-Unis qui constituait une activité protégée par le premier amendement.

Début juin, Hodgkins a plaidé coupable au chef d’accusation le plus grave retenu contre lui : un chef d’accusation d’entrave à une procédure officielle, une accusation qui entraînait théoriquement une peine maximale de 20 ans de prison, une amende de 250 000 $ ou le double du gain ou de la perte monétaire de l’infraction. . Les procureurs ont accepté de demander une peine beaucoup plus légère, notant que Hodgkins ne faisait pas partie des plus de 100 personnes que leur bureau inculpé d’agression ou de résistance aux forces de l’ordre le 6 janvier.

Hodgkins a souligné ce point dans une déclaration préparée lors de son audience de détermination de la peine.

“Je peux dire sans l’ombre d’un doute que j’ai vraiment des remords et que je regrette mes actions à Washington, DC”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne le disait pas seulement à cause de sa punition.

Déclarant que Joe Biden est « à juste titre et respectueusement » le président des États-Unis, Hodgkins dit qu’il s’est rendu dans la capitale nationale pour soutenir un président qu’il « aimait » et qu’il n’avait pas prévu que cela conduirait au siège du Capitole.

« Pour faire court, je me suis permis de faire passer la passion avant mes principes », dit-il.

Le juge Moss a déclaré que cette ligne était peut-être vraie, mais que cet acte avait de lourdes conséquences pour la démocratie américaine. Le juge a également déclaré qu’il était “moins convaincu” que Hodgkins a simplement perdu ses repères pendant une courte période. Il a noté que Hodgkins a voyagé en bus de Tampa à Washington, DC, portant des lunettes et d’autres équipements avec lui.

Dans leur mémo de condamnation, le gouvernement a détaillé ce que Hodgkins portait avec lui.

“Hodgkins est entré dans le Capitole avec un sac à dos contenant des lunettes de protection, une corde et des gants en latex blanc, entre autres”, a déclaré le procureur américain adjoint. Mona Sedky écrit dans le mémo. “Il s’est frayé un chemin au cœur de la procédure qu’il a plaidé coupable d’obstruction – la salle du Sénat – où il a pris des photos” de style selfie “et a salué les autres qui criaient et applaudissaient depuis une plate-forme surélevée à proximité dans le puits du chambre.”

Détachant l’équipement que Hodgkins a apporté au Capitole, Sedky a déclaré au juge qu’elle avait du mal à trouver un slogan concis qui résumerait le siège du Capitole, mais qu’elle ne pouvait pas faire mieux que la formulation du DC Circuit.

“Au fond, c’était un grave danger pour notre démocratie”, a déclaré Sedky, citant la décision du DC Circuit dans le cas du soi-disant “gars à cravate”. Eric Munchel.

Le juge Moss a fait écho à ces thèmes dans ses remarques de clôture.

“Cela a laissé une tache qui restera sur nous et sur ce pays pour les années à venir”, a déclaré le juge.

Tout au long de ses commentaires, Moss a réitéré que son besoin d’équilibrer le besoin de signaler les « conséquences graves » pour avoir attaqué le Capitole avec les caractéristiques du rôle plus limité de Hodgkins.

Dans un sens, le gouvernement pense que Hodgkins appartenait à un groupe restreint d’accusés de violation du Capitole des États-Unis, comme l’une des quelque 50 personnes d’un groupe de 800 personnes qui se sont rendues à la salle du Sénat le 6 janvier.

Recherchant une peine de 18 mois, le procureur a fait valoir qu’une peine d’emprisonnement substantielle enverrait un message que sa conduite était grave.

“Lorsque Hodgkins est entré dans l’enceinte du Capitole, le Capitole lui-même et la salle du Sénat, il était tout à fait clair pour lui que les législateurs et les agents des forces de l’ordre qui tentaient de les protéger étaient assiégés”, indique le dossier de condamnation. « Les agents des forces de l’ordre étaient débordés, dépassés en nombre et, dans certains cas, en grave danger. L’état de droit n’a pas seulement été bafoué, il a été attaqué ce jour-là. Une peine moins lourde suggérerait au public, en général, et aux autres émeutiers, en particulier, que les tentatives d’entrave aux procédures officielles ne sont pas prises au sérieux. »

Le procureur a ajouté qu’il y avait un besoin supplémentaire d’une lourde peine.

« La nécessité de dissuader les autres est particulièrement forte dans les affaires impliquant le terrorisme domestique, ce qui était certainement le cas de la violation du Capitole », indique la note du gouvernement.

L’avocat de Hodgkins Paul Leduc a dépeint son client comme un Eagle Scout sans casier judiciaire qui paiera un lourd tribut pour 15 minutes de mauvais jugement. Il a qualifié la photographie de son client sur le parquet du Sénat d’« âme perdue » et l’image de lui lors d’un service de Pâques en tant qu’homme qui avait été « retrouvé ».

« Nous vivons maintenant dans un comté [sic] qui cherche à s’annuler », a écrit Leduc. « C’est l’état final et le résultat de devenir une société post-chrétienne. Une nation de citoyens qui n’ont pas encore fait l’expérience de la grâce divine, trouve presque impossible de se donner la grâce les uns aux autres.

Rempli de comparaisons avec l’ère post-guerre civile et la reconstruction, le mémo de la défense sur la condamnation déclare : « Aujourd’hui, le pays est aussi divisé qu’il l’était dans les années 1850 », affirmant que l’extension de la charité aux accusés de violation du Capitole « imiterait » Abraham Lincoln.

Sedky a rejeté catégoriquement les tentatives de minimiser ce qu’a fait Hodgkins : “Ce que la conduite de M. Hodgkins n’est pas, c’est une promenade de 15 minutes avec une foule à travers le Capitole des États-Unis.”

Faisant écho aux thèmes de son dossier de condamnation, la procureure a souligné que Hodgkins avait plusieurs « points de décision » où il aurait pu se retourner mais ne l’a pas fait.

La première personne condamnée pour un délit sur le registre des violations du Capitole des États-Unis, une grand-mère de 49 ans Anna Morgan-Lloyd, a reçu une peine non emprisonnée et un avertissement sévère par un juge fédéral de ne pas violer la probation.

Malgré les documents de la défense prétendant regretter son rôle dans l’attaque du Capitole, Morgan-Lloyd est ensuite apparue sur Fox News et a minimisé son rôle dans l’attaque. Elle a affirmé n’avoir vu aucune violence, même si plus de 100 membres de la police du Capitole et de la police métropolitaine des États-Unis ont été blessés dans des mêlées largement documentées dans des photographies, des vidéos et des documents judiciaires.

