Paul Hodgkins plaide coupable lors du siège du Capitole américain le 6 janvier ⋆ 10z viral

Un homme de Floride qui portait une chemise bleu marine «Trump 2020» alors qu’il portait un Donald Trump drapeau à l’intérieur du complexe du Capitole des États-Unis le 6 janvier à Washington, DC, a plaidé coupable mercredi du crime fédéral le plus grave auquel il a été confronté dans un acte d’accusation de cinq chefs d’accusation.

Selon les archives judiciaires, Paul Hodgkins, 38 ans, de Tampa, a plaidé devant le tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia devant le juge Randolph D. Moss. Le juge a accepté une demande de la défense pour un rapport d’enquête présentenciel « accéléré » et a programmé une condamnation le 19 juillet à 10h00.

“Hodgkins a plaidé coupable à un chef d’accusation d’entrave à une procédure officielle, passible d’une peine maximale de 20 ans de prison, d’une amende de 250 000 $ ou du double du gain ou de la perte monétaire de l’infraction”, ont déclaré les procureurs fédéraux dans un communiqué de presse. « Un juge d’un tribunal de district fédéral déterminera toute peine après avoir pris en compte les directives américaines sur la détermination de la peine et d’autres facteurs statutaires.

NPR a noté qu’il est plus probable que l’accusé purgera 15 à 21 mois derrière les barreaux.

Les procureurs ont décrit les transgressions de Hodgkins de cette façon dans un communiqué de presse annonçant l’accord de plaidoyer :

[Hodgkins] est entré dans le bâtiment du Capitole américain vers 14 h 50 le 6 janvier. Vers 15 h, Hodgkins est entré dans la salle du Sénat, a marché entre les bureaux, puis a retiré ses lunettes de protection. Il a pris une photo « de style selfie » avec son téléphone portable et a parcouru le Sénat où, à quelques mètres de là, plusieurs personnes criaient, priaient et applaudissaient à l’aide d’un mégaphone. Hodgkins s’est dirigé vers les individus et est resté debout avec eux pendant qu’ils continuaient à attirer l’attention des autres. Vers 15 h 15, Hodgkins a quitté la salle du Sénat et le Capitole des États-Unis.

Les archives du tribunal fédéral indiquent que Hodgkins a admis qu’il était au Capitole lorsqu’il a été interrogé par le FBI, mais a nié connaître les autres personnes qui l’entouraient :

Selon HODGKINS, il a vu d’autres personnes autour de lui briser des vitres, des individus se livrant à une bagarre au couteau et d’autres personnes blessées, mais HODGKINS ne connaissait pas ces personnes ni n’avait participé à la conduite. Les agents ont montré à HODGKINS deux photographies, la première photographie était la photo de style « selfie » de lui dans le puits du Sénat, qui a été obtenue de [a confidential witness]. La deuxième photographie était une autre photo de HODGKINS sur le sol du Sénat. HODGKINS a admis aux agents intervieweurs comme étant la personne sur les photographies.

Hodgkins reste hors de prison sur un engagement personnel. Il est soumis à une surveillance de localisation, indiquent les archives judiciaires.

Les procureurs ont initialement inculpé Hodgkins de trois chefs d’accusation :

(1) entravant ou entravant toute procédure officielle et complicité ; (2) Entrer ou séjourner sciemment dans un bâtiment ou un terrain restreint sans autorisation légale et entraver ou perturber les fonctions officielles ; et (3) Entrée violente et conduite désordonnée dans les bâtiments du Capitole.

Un grand jury a inculpé Hodgkins avec des chefs d’accusation supplémentaires :

(1) obstruction à une procédure officielle et aide et complicité ; (2) Entrer et séjourner dans un bâtiment ou un terrain restreint ; (3) Conduite désordonnée et perturbatrice dans un bâtiment ou un terrain restreint ; (4) Conduite désordonnée dans un Capitole ; et (5) Défiler, manifester ou faire du piquetage dans un Capitole.

L’accord a permis à l’accusé d’échapper à quatre accusations criminelles et aux procureurs d’obtenir une condamnation pour le chef d’accusation qui entraîne la peine la plus lourde possible.

Les quatrième et cinquième chefs d’accusation étaient passibles d’une amende et jusqu’à six mois de prison ; les deuxième et troisième chefs d’accusation étaient passibles d’une amende et jusqu’à un an de prison.

Hodgkins n’a pas été soupçonné d’avoir utilisé une arme. S’il l’avait fait et s’il avait été ainsi accusé, la peine aurait été beaucoup plus sévère dans une situation comme celle-ci – où les procureurs ont accepté de rejeter certains chefs d’accusation en échange d’un plaidoyer de culpabilité sur le chef d’accusation principal.

Lisez les documents d’accusation pertinents ci-dessous, qui contiennent un enregistrement photographique des mouvements maintenant admis de l’accusé à travers le Capitole :

[image via the FBI by way of federal court documents]

