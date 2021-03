Paul Ince conseille à Manchester United de choisir Agüero

26/03/2021 à 21:04 CET

Martí Grau

L’ancien footballeur de Manchester United, Paul Ince, estime que les hommes de Solskjaer devraient envisager de signer l’attaquant argentin Kun Agüero. Dans une déclaration pour la société britannique Ladbrokes, l’Anglais assure qu’ils devraient opter pour le joueur de Manchester City. « Je pense que ce serait une bonne occasion d’essayer de signer Agüero.«

Avant la fin de son contrat le 30 juin de cette annéeInce a évoqué la possibilité de signer Kun Agüero au cas où l’Argentin déciderait de continuer en Premier League. « S’il veut rester et vivre à Manchester, United peut parier sur lui.«

Ainsi, l’ancien milieu de terrain a proposé une alternative différente pour le club anglais afin de renforcer l’attaquant. « Harry Kane et Erling Haaland ne sont pas les deux seules chances de Manchester United. » Aux 32 ans, Kun Agüero pourrait encore être un footballeur très compétitif pour les plans d’Ole Gunar Solskjaer.

Après six saisons avec Manchester United (1989-1995), Ince a vécu sa meilleure étape sportive à Old Trafford. Considéré par certains comme le meilleur milieu de terrain défensif du moment, il s’est également caractérisé par sa ténacité dans les actions de l’équipe en défense, il a même été frappé du surnom: Paul The Governor Ince.