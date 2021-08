Paul Ince critique Graeme Souness

in

18/08/2021 à 19:18 CEST

Après le Les Diables rouges l’emportent sur Leeds samedi dernier, le milieu de terrain français de Manchester United était au milieu d’une discussion qui a eu lieu sur Sky Sports.

Les experts Souness et Micah Richard, ont pris la parole sur la performance de Pogba et le souci d’un transfert. L’ancien a exprimé sa conviction que l’as United avait contribué dans le match contre Ledds ce qu’on “attendait” de lui, quatre passes décisives.

Et cette déclaration n’aimait rien à Depuis, qui accuse le technicien d’avoir tué le joueur et a a comparé la situation future de Pogba à celle de Harry Kane à Tottenham. Ince a répondu à Souness via ‘Star’ : “C’est une nouvelle saison, un nouveau départ, c’est un nouveau Manchester United. [Pogba] c’était exceptionnel. En rester là. Nous n’avons pas besoin de Graeme Souness pour commencer à essayer de massacrer Pogba quand il a été exceptionnel. Je ne le comprends pas”.

“Pogba n’a pensé à partir que parce qu’il n’a pas vu Man United rivaliser avec les meilleures équipes. Est compréhensibleC’est comme Harry Kane à Tottenham. Kane veut partir parce qu’il veut gagner des trophées”, a-t-il poursuivi. Harry Kane pousse les Spurs à se rendre à Manchester City pour 150 millions. Dans le cas de Pogba, qui est sans contrat à la fin dee la saison, c’était l’actualité après la déclaration de l’agent Mino Raiola que la star voulait quitter United.

Ince n’a pas été le seul à remettre en cause le traitement que Souness a avec Pogba, son partenaire l’ancien Diable Rouge, Rio Ferdinand, a insisté pour que la performance de Pogba soit louée, après avoir essayé d’expliquer l’opinion de Souness. “Je ne pense pas que Graeme Souness l’ait exprimé, mais je pense qu’il pense, ‘Nou sortons de notre poussette pour ça, n’exagérons pas, laisse-moi regarder ça pendant les trois prochains mois, je veux de la cohérence‘. Je pense que c’est là que l’esprit de Souness est avec Paul Pogba, ” dis-je.

« Si nous sommes honnêtes, La cohérence est probablement l’un des facteurs qui jouent contre Paul Pogba dans sa carrière à Man United. Quand un homme donne quatre passes décisives le premier jour de la saison, vous devez mettre vos sentiments de côté et dire : ‘Tu sais quoi, bien joué’ car cela n’arrive pas souvent », a-t-il conclu.