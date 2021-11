Suite à l’annonce la semaine dernière du géant de la narration audio Audible étendant sa liste de comédies scénarisées avec six nouveaux podcasts comiques originaux qui devraient sortir en 2022, l’un des projets très amusants encourageant les rires pour la nouvelle année est l’hilarant Audible Original créé par Paul Lieberstein, MIDDLESPACE: The Rebels Attack, And Then The Other Side Attacks Aussi…, sortie jeudi 18 novembre. Leiberstein, mieux connu pour son rôle dans The Office en tant que Toby Flenderson, aide à placer la barre très haut avec l’entreprise gamme récente de podcasts comiques scénarisés ambitieux. Sa nouvelle comédie sur le lieu de travail dans l’espace – mettant en vedette les talents vocaux de Will Forte, Rainn Wilson, Alex Moffat, Gillian Jacobs, Fortune Feimster et John Malkovich – n’est cependant pas votre série intergalactique typique. Dans une interview avec PopCulture.com, le natif du Connecticut admet qu’il s’agit en fait d’une comédie « anti-science-fiction » sur laquelle il travaillait depuis un certain temps.

The Audible Original and Above Average Production constate que le capitaine du vaisseau spatial George Cottonhammer (Forte) s’ennuie de son travail, agacé par son personnel et espérant rêver d’ouvrir un jour sa propre franchise de hamburgers intergalactiques. Mais sa vie change bientôt à jamais lorsqu’il refuse de répondre à un appel de détresse intergalactique, qui s’avère être un piège, lui offrant la chance de se faire un héros. Avec ses origines dans une courte pièce que le créateur Lieberstein a montée dans le passé, qui mettait en vedette le capitaine Cottonhammer, Lieberstein admet qu’il a vraiment aimé le rôle qu’il a imaginé et qu’il a continué à écrire jusqu’à ce qu’il développe MIDDLESPACE.

« C’est fondamentalement comme une science-fiction, mais je l’appelle en quelque sorte anti-science-fiction. J’ai toujours eu l’impression que ces capitaines de vaisseaux spatiaux se soucient tellement de leur travail et se mettent, mettent leur vie en danger chaque semaine ça se voit et ça me semble tellement faux », a-t-il déclaré. « Je pense juste qu’il y aurait un syndicat et que les gens voudraient se mettre dans la ligne zéro fois. Et donc c’était prendre cette position, et essayer de mettre un personnage plus réaliste, ou du moins, comique. »

Ajoutant que le spectacle, pour la grande majorité, parle de la vie sur un vaisseau spatial avec le capitaine Cottonhammer et ses camarades de bord, Lieberstein révèle comment certaines choses se produisent mais pas grand-chose d’autre. « Il y a un épisode où le capitaine prononce mal le mot violon, dit violon. Et puis, ne voulant pas se tromper, il insiste sur le fait qu’il y a un instrument, un violon et procède à la construction d’un et donne un concert. C’est le genre de choses qui se passe dans l’espace », a-t-il ri.

Dire à quel point il a de la « chance » de travailler avec Forte, qui incarne l’hilarité du capitaine Cottonhammer, le personnage excentrique que Lieberstein a construit est surtout ancré dans un cadre attachant un peu comme Michael Scott de The Office ou même Ted Lasso. Enthousiaste, idiot et charmant, Lieberstein qualifie l’attrait de ce genre de personnages originaux de « vraiment intéressant » pour le public. « L’une des choses Will [Forte] c’était juste – c’est juste un gars tellement sympathique qu’il peut faire des choses, peut-être déplaisantes. Mais je pense que nous connaissons tous des gens comme ça », a-t-il déclaré. « Nous l’avons tous vécu et ce n’est pas exactement la même situation, mais c’est une salle de classe et il y a un professeur comme ça et nous avons tous été là et nous probablement tous avaient un travail dans lequel nous sommes là. Je veux dire, nous l’avons tous vécu à un niveau ou à un autre. »

Enregistré l’année dernière et à « différents endroits », Lieberstein révèle que personne n’a pu travailler ensemble en personne pour Audible Original, mais la chimie avec tout le monde était tout simplement parfaite. « Nous étions sur Zoom, mais ensuite nous avons construit ce petit fort de couverture pour tout le monde pour le son et leur avons expédié un microphone », a-t-il déclaré. « Ensuite, l’un des acteurs qui a joué Gunnery, Chris Smith, a lu avec tout le monde et je le remercie d’avoir, en quelque sorte, vraiment aidé à donner l’impression qu’ils étaient tous dans la même pièce. Parce qu’il a juste imité tout le monde et a juste eu un si bon son propre timing et ses propres capacités d’improvisation. »

(Photo : Original audible)

Avec autant d’acteurs et de comédiens drôles à bord pour le podcast, Lieberstein admet qu’il était « difficile » pour l’un d’entre eux d’improviser sur le script car ils ne se trouvaient pas dans la même pièce. « Il y avait un peu d’improvisation, mais c’était très difficile d’en utiliser la plupart. Ils ont fait des trucs vraiment marrants, mais il faut les deux côtés, alors parfois quelqu’un faisait quelque chose, mais j’ai déjà enregistré l’autre côté, » a-t-il dit à propos du processus. « Il y a eu quelques cas où je suis retourné et l’autre acteur est revenu et je me suis dit : ‘Nous devons juste garder ça. C’est tellement drôle.' »

Lieberstein taquine un moment dans le podcast où Cheri Oteri obtient un travail de conception de placards sur le navire. « Le personnage de Will Forte, qui n’avait pas de bureau, demandait : ‘Pouvez-vous concevoir un bureau ?’ Et elle dit : ‘Non, je fais juste des placards.’ Et il dit : ‘D’accord, faisons un bureau. Peux-tu me concevoir un placard ? Et au lieu de l’endroit où les vêtements seraient suspendus, peux-tu faire comme une chose plate ? Et puis au lieu de l’endroit où vont les chaussures, peux-tu faire comme trois tiroirs et puis peut-être un espace pour mes jambes ? Et c’était une improvisation et quelques trucs que nous avons lancés à Will et écrits le jour et ensuite nous devions l’obtenir. Nous avons vraiment fait beaucoup plus avec Cheri, et nous avons dû retourner chercher Will, donc c’était un super une. »

En espérant que l’Audible Original apporte aux auditeurs autant de « joie » qu’il en a eu à le créer et à le produire avec son équipe, Lieberstein partage qu’il a vraiment apprécié de travailler sur ce projet pour la plate-forme de streaming audio. « C’était amusant de le faire, c’était amusant de l’écrire. C’était génial de l’enregistrer et j’espère que les gens s’amuseront à l’écouter. »

The Audible Original, MIDDLESPACE: The Rebels Attack, And Then The Other Side Attacks Aussi…, sort le jeudi 18 novembre. Pour en savoir plus sur Paul Lieberstein et toutes vos actualités sur les podcasts, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour le dernier!