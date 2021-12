Paul McCartney, avec un peu d’aide de ses amis

Mentionnez un Paul Mccartney chanson avec batterie et chant de Ringo Starr, et un arrangement orchestral de George Martin, et vous pourriez penser que nous avons atterri à un moment indéterminé dans Beatles l’histoire. En fait, nous parlons d’un moment sous-estimé dans le catalogue solo de Paul et de l’élégante ballade « Beautiful Night », qui a fait ses débuts dans le Top 40 britannique du palmarès du 27 décembre 1997.

Le morceau était le troisième et dernier single de McCartney’s Tarte flamboyante album, qui avait déjà cédé les sorties « Young Boy » et « This World Tonight ». « Beautiful Night » est un joyau caché dans la carrière solo de Paul, avec sa jolie mélodie et ses paroles évocatrices telles que « Je n’aurai pas besoin d’un château, ils ont des châteaux à Versailles… et je suis toujours bloqué, me demandant Pourquoi. »

La chanson existait depuis une décennie, avec une version coupée à New York en 1986 mais mise de côté. La nouvelle prise a été coproduite par McCartney et Jeff Lynne, avec qui Paul avait travaillé sur le projet d’anthologie des Beatles de 1995-96 ; c’est après que les deux anciens membres du groupe se soient réunis sur Anthology que Paul a suggéré à Ringo et lui d’enregistrer quelque chose de nouveau ensemble.

Le lendemain de la coupure du morceau, le couple a de nouveau collaboré sur « Really Love You », également présenté sur Flaming Pie. Cela a donné aux fans de trivia une nouvelle question fascinante, car c’était la première fois qu’une chanson portait le crédit d’écriture « McCartney/Starr ».

Autres connexions avec les Beatles

« Beautiful Night » avait également des chœurs de Linda McCartney, sa sortie en single venant seulement quatre mois avant sa mort tragique d’un cancer à l’âge de 56 ans. La magnifique orchestration de Martin a été enregistrée, comme cela semblait juste, aux studios Abbey Road, le Saint-Valentin 1997. La connexion des Beatles a été encore renforcée par la présence à cette date de l’ingénieur Geoff Emerick.

La chanson avait une fausse fin suivie d’une coda uptempo, sur laquelle les choeurs de Ringo peuvent clairement être entendus; après quelques plaisanteries de clôture en studio, il fait semblant de faire sortir les musiciens du studio en disant « en route, merci ». Étonnamment, « Beautiful Night » n’est pas devenu un élément majeur du classement, entrant dans le classement britannique à son sommet n ° 25 avant de tomber à la n ° 37 en quatre semaines dans le Top 75.

