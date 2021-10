Paul McCartney clarifie qui a vraiment rompu les Beatles

Bien que les Beatles se soient séparés il y a plus de 50 ans, la décision des Fab Four de se séparer reste l’un des sujets les plus débattus de l’histoire du rock. Dans une nouvelle interview ce week-end, Paul McCartney a de nouveau pesé sur la situation, précisant que c’était John Lennon qui était à l’origine de la rupture. Bien que Lennon ait dit en privé à McCartney, George Harrison et Ringo Starr qu’il prévoyait de quitter le groupe en septembre 1969, le grand public ne savait pas que tout était fini jusqu’à ce que McCartney annonce qu’il n’enregistrait plus avec le groupe en avril 1970.

« Je n’ai pas provoqué la scission. C’était notre Johnny », a déclaré McCartney dans une nouvelle interview avec John Wilson pour la série This Cultural Life de BBC Radio 4, rapporte The Guardian. Il a qualifié le split de « période la plus difficile de ma vie », estimant qu’ils enregistraient toujours « de très bonnes choses » à la fin. McCartney, 79 ans, a indiqué qu’il souhaitait que le groupe continue. « C’était mon groupe, c’était mon travail, c’était ma vie, alors je voulais que ça continue », a-t-il déclaré à Wilson.

Si Lennon n’avait pas démissionné, McCartney pense que le groupe aurait continué à travailler ensemble. « Le fait était que John se faisait une nouvelle vie avec Yoko [Ono] », se souvient McCartney. John avait toujours voulu se détacher de la société parce que, vous savez, il avait été élevé par sa tante Mimi, qui était assez répressive, donc il cherchait toujours à se détacher. »

Lorsque la séparation des Beatles a été annoncée en 1970, McCartney a endossé le blâme à cause de plusieurs décisions qu’il a prises et qui se sont déroulées en public. Il voulait des avocats pour régler les différends juridiques et était le membre qui a dit à un journaliste que les Beatles n’existaient plus. McCartney a également refusé de sortir son premier album solo, McCartney, qui est sorti un mois avant Let It Be, le dernier album des Beatles sorti. À ce jour, McCartney lutte avec le fardeau d’être blâmé pour la rupture des Beatles. « Je devais vivre avec ça parce que c’était ce que les gens voyaient. Tout ce que je pouvais faire, c’est dire non », a-t-il déclaré.

En fin de compte, les Beatles étaient dirigés par Allen Klein, qui ne voulait pas qu’ils parlent publiquement de la scission. Après que Lennon leur ait parlé de ses plans, ils ont dû se taire. « Donc, pendant quelques mois, nous avons dû faire semblant », a expliqué McCartney. « C’était bizarre parce que nous savions tous que c’était la fin des Beatles mais nous ne pouvions pas simplement nous en aller. » McCartney est devenu frustré et a simplement « laissé le chat hors du sac », a-t-il déclaré. McCartney pensait que la rupture des Beatles était inévitable. Lennon « voulait aller dans un sac et rester au lit pendant une semaine à Amsterdam pour la paix, et vous ne pouviez pas contester cela », a-t-il déclaré. Pourtant, McCartney ne blâme pas Ono. « Ils formaient un couple formidable. Il y avait une force énorme là-bas », a-t-il déclaré.

La nouvelle interview a été enregistrée alors que McCartney se prépare pour la sortie de Lyrics, une collection de paroles de toutes les époques de sa carrière. Le livre sortira le 2 novembre aux États-Unis. Les Beatles sortiront également une édition augmentée de Let It Be le 15 octobre. The Beatles: Get Back de Peter Jackson, qui relate la création de Let It Be, sera sortira sur Disney+ les 25, 26 et 27 novembre.