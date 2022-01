Paul McCartney découvre un nouveau « grand groupe » avec des filtres IG Dingo

Lire du contenu vidéo

Paul Mccartney filtre les mauvaises vibrations en 2022 et inaugure un plaisir farfelu … et il le fait avec l’aide d’un nouveau groupe qu’il a découvert et qui pourrait rivaliser avec son ancien ensemble.

Ce Beatle sonne la nouvelle année en présentant aux masses un groupe sur lequel il dit avoir trébuché lors de sa fête du NYE… qui s’appelle Linstrom. C’est un groupe de heavy metal folk, composé de 4 artistes aux visages très différents… et d’un manager arrosé.

Comme vous pouvez probablement le constater, ce sont tous des PMC, qui semblent avoir découvert les nombreux filtres faciaux d’Instagram … et vont en ville avec eux.

Jetez un coup d’œil … Paul fait défiler les membres de son groupe, y compris Olga (apparemment la chanteuse), un claviériste angélique anonyme, Trinket le bassiste, Mac le batteur rustre et un dernier gars qui dit qu’il gère le fin des affaires.

Il passe évidemment un bon vieux temps avec la fonctionnalité loufoque de l’application … presque comme s’il était à nouveau un gamin fou.

Revenez sur l’année de Paul, alors que nous revisitons 2021 en 60 secondes ! ?? Avec un album de remix, un livre couvrant la carrière, un livre de cuisine, un livre d’images, deux documentaires majeurs, une collection de timbres Royal Mail et bien plus encore. https://t.co/uUHvClEZ7M pic.twitter.com/yoH81jQc02 – Paul McCartney (@PaulMcCartney) 31 décembre 2021 @PaulMcCartney

Dans la vraie actualité musicale, Paul avait lui-même toute une année… et avait hâte de la récapituler vendredi. Il a sorti un album, quelques livres et a été présenté dans quelques gros documentaires – ainsi que d’autres trucs.

Continue de bouger dans le monde libre, Macca !