Paul McCartney déploie ses ailes en tant qu’artiste solo

Début août 1971 Paul et Linda McCartney a sorti “Uncle Albert/Admiral Halsey” de leur album, Ram. Le 4 septembre, il a bondi de 11 places, passant de la 12e place du Hot 100 à la 1re place, devenant ainsi le premier d’une série de post-Beatles, des singles écrits par McCartney en tête du palmarès pop américain et le premier des disques d’or de McCartney en tant qu’artiste solo.

Enregistrée un an plus tôt, en novembre 1970, c’est une chanson très appréciée des fans, mais c’est aussi une chanson avec un début inhabituel.

“Uncle Albert/Admiral Halsey” est composé de plusieurs chansons inachevées que McCartney a cousues ensemble, d’une manière similaire aux medleys de Les Beatles’ Album d’Abbey Road. McCartney a déclaré que « Oncle Albert » était basé sur son oncle. “C’est quelqu’un dont je me souviens très bien, et quand la chanson arrivait, c’était comme un truc de nostalgie”, a-t-il expliqué. Alors que « l’amiral Halsey, c’est un amiral américain », faisait référence à l’amiral de la flotte William « Bull » Halsey (1882-1959). McCartney a estimé que la section “Oncle Albert” de la chanson était une excuse de sa génération à l’ancienne génération, tandis que l’amiral Halsey était une figure autoritaire qui devait être ignorée.

« J’avais un oncle – Albert Kendall – qui était très amusant, et quand je suis arrivé à écrire « Oncle Albert/Amiral Halsey », c’était vaguement pour m’adresser à cette génération plus âgée, pensant à moitié « Que penseraient-ils de la façon dont ma génération fait les choses ? », a déclaré McCartney. « C’est pourquoi j’ai écrit la phrase ‘Nous sommes vraiment désolés, oncle Albert.’ Il y a un élément imaginaire dans beaucoup de mes chansons – pour moi, l’Amiral Halsey symbolise l’autorité et ne doit donc pas être pris trop au sérieux. Nous l’avons enregistré à New York et George Martin m’a aidé avec l’arrangement orchestral. J’ai été surpris quand c’est devenu un gros succès.

La chanson comprend des effets sonores – les sons d’un orage, de la pluie, d’une sonnerie de téléphone, d’une machine à messages, d’oiseaux marins et du vent au bord de la mer. La voix de Linda est entendue dans les harmonies ainsi que dans la section bridge de la partie « Admiral Halsey » de la composition.

Le succès de la chanson en 1971 a donné à Paul McCartney un record enviable d’écriture de chansons à l’époque, pour les années civiles les plus consécutives pour écrire une chanson n ° 1. Paul a réalisé huit années consécutives (en commençant par « Je veux te tenir la main »), tandis que John Lennon n’avait réussi que sept ans.

